GROSSETO – La Provincia di Grosseto decide di giocare d’anticipo. Con la firma del Decreto del Presidente n. 91, l’Ente di Piazza Dante ha dato il via a una profonda riorganizzazione interna. L’obiettivo sembrerebbe quello di trasformarsi in una vera e propria “sentinella” del territorio, capace di supportare i sindaci (soprattutto quelli dei centri più piccoli) nella gestione dei servizi, nella digitalizzazione e, soprattutto, nella caccia ai finanziamenti.

La mossa arriva a pochi mesi dalle elezioni provinciali dello scorso 15 marzo e punta a rilanciare il ruolo dell’ente come vero motore strategico della Maremma e dell’Amiata.

«Abbiamo scelto di non attendere le riforme per costruire una Provincia più forte, moderna e capace di rispondere ai bisogni del territorio – spiega il presidente Francesco Limatola – Vogliamo che sia sempre di più la ‘Casa dei Comuni’: un ente che affianca i sindaci nella progettazione, nella ricerca di finanziamenti e nella gestione delle sfide che nessun Comune può affrontare da solo».

Le novità: un Ufficio Europa per fare cassa, i Patti territoriali e la svolta digitale

La vera novità della nuova struttura organizzativa è la centralità data al nuovo Ufficio Europa. Non si tratterà del classico sportello burocratico che si limita a consultare i bandi, ma di una task force operativa che prenderà per mano i Comuni del Grossetano per aiutarli a scrivere i progetti e ad attrarre risorse regionali, nazionali ed europee.

Tutte le funzioni chiave (Pianificazione strategica, Ufficio Europa, Casa dei Comuni e Affari generali) passeranno sotto il coordinamento diretto del Segretario Generale, proprio per dare un segnale di massima priorità politica e amministrativa.

La riorganizzazione punta anche a ridisegnare lo sviluppo della provincia attraverso il dialogo. Nei prossimi mesi, infatti, la Provincia promuoverà un confronto serrato con i sindaci per dare vita a due strumenti cruciali: il nuovo Patto Territoriale della Maremma e il Patto Territoriale dell’Amiata.

Sul fronte dei servizi pratici, l’Ente annuncia due passi importanti:

Transizione digitale : viene potenziato il settore tecnologico grazie a una stretta collaborazione con NETSpring per rendere i servizi ai Comuni e ai cittadini più snelli e veloci.

: viene potenziato il settore tecnologico grazie a una stretta collaborazione con NETSpring per rendere i servizi ai Comuni e ai cittadini più snelli e veloci. Nuovo Urp in Piazza Dante: nella sede storica del capoluogo nascerà un nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico, pensato per offrire un’accoglienza più efficiente e qualificata ai cittadini.

Più risorse per strade e scuole

Cosa cambia per la macchina interna? Il piano prevede anche una razionalizzazione delle competenze e una redistribuzione delle Elevate qualificazioni (i ruoli di responsabilità interni), mossa resa necessaria anche in vista dei prossimi pensionamenti. L’idea di fondo è quella di tagliare i passaggi burocratici inutili per liberare risorse umane ed economiche da reinvestire sulle competenze fondamentali della Provincia: la manutenzione delle strade (viabilità), l’edilizia scolastica e la pianificazione del territorio.

Per garantire che questo passaggio non blocchi la macchina amministrativa proprio nel momento del cambio di rotta, il presidente Limatola ha firmato contestualmente il Decreto n. 92, che conferma gli attuali incarichi dirigenziali. La macchina è pronta a partire, la fase operativa è ufficialmente iniziata.