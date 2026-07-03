GAVORRANO – Un riconoscimento per un gesto di coraggio e dedizione. Il Comune di Gavorrano ha deciso di tributare un encomio pubblico ad Alba Ferri, soccorritrice della Croce Rossa di Gavorrano, per l’eccezionale intervento compiuto nei giorni scorsi su una spiaggia della zona nord di Follonica, dove un uomo di 75 anni era stato colto da arresto cardiaco.

Soccorso e defibrillato, l’anziano aveva ripreso conoscenza ed era poi stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Con l’encomio, la sindaca Stefania Ulivieri, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità gavorranese, esprime «la più viva gratitudine e ammirazione» per un intervento compiuto, sottolinea, «in una situazione di estrema urgenza e al di fuori del proprio turno di servizio».

«La signora Ferri ha dimostrato professionalità, prontezza e umanità, salvando una vita grazie alla sua preparazione e al suo spirito di servizio – si legge nel riconoscimento -. Il suo gesto, compiuto con umiltà e determinazione, è un esempio luminoso di come la dedizione al prossimo possa fare la differenza in momenti critici, indipendentemente dall’orario di lavoro».

Un’azione che, prosegue la nota, «non onora solo la Croce Rossa di Gavorrano, ma tutta la nostra comunità, ricordandoci l’importanza della solidarietà, della formazione e dell’impegno civile». La sindaca cita anche le parole pronunciate dalla stessa soccorritrice — «Ho solo fatto il mio lavoro» — definendole «la testimonianza più autentica di un eroismo quotidiano, fatto di competenza, generosità e senso del dovere che va oltre gli obblighi professionali».

«Per questo – conclude Ulivieri – il Comune di Gavorrano riconosce pubblicamente il valore del suo operato, auspicando che la sua storia possa ispirare cittadini e istituzioni a promuovere una cultura della sicurezza, della responsabilità e della mutualità».