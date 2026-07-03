CAMPAGNATICO – Un intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso della Lena, affluente del fiume Ombrone, vicino a Campagnatico.
Nell’unità idrografica Pianura Grossetana, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, che limitava il regolare scorrimento delle acque. Il corso d’acqua scorre lungo la strada comunale Fontemarina, nel comune di Campagnatico.
L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la conservazione dell’ecosistema toscano.