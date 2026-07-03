GROSSETO – La Uil Fp avvia la raccolta delle richieste per il riconoscimento dell’indennità di turno ai lavoratori degli enti locali. Il sindacato, alla luce delle numerose sentenze in materia – a partire da quelle della Corte di giustizia europea per arrivare alle più recenti pronunce della Corte di cassazione – presenterà la richiesta per conto dei lavoratori che intenderanno avvalersi dell’assistenza sindacale.

Come presentare la richiesta

I lavoratori interessati potranno ritirare, scaricare e compilare i moduli attraverso i gruppi o rivolgendosi ai rappresentanti sindacali nei presidi. La Uil Fp «si mette a disposizione di iscritti e non iscritti, che potranno ricevere informazioni, chiarimenti e istruzioni per la compilazione dei moduli; sarà poi il sindacato a inoltrare le richieste agli enti».

La struttura sindacale «seguirà l’intero iter che, se necessario e in assenza di accordi bonari sulla questione, potrà essere sostenuto da una procedura giudiziaria. Il percorso sarà accompagnato dal legale di fiducia della Uil Fp, l’avvocato Giuliana Romualdi, che garantirà l’assistenza necessaria per risolvere la questione».

Il punto sulle contrattazioni decentrate

Per quanto riguarda le contrattazioni decentrate, la Uil Fp ha rimarcato che, «nonostante l’impegno profuso da molti enti locali, le criticità rimangono aperte e sono legate alla tenuta del sistema: si assiste infatti a una fuga verso altri settori della pubblica amministrazione, dove le retribuzioni sono più remunerative».

L’idea del sindacato è quella di rilanciare contrattazioni che compensino in parte il gap retributivo, chiedendo ai comuni uno sforzo per stanziare le risorse previste dal decreto della pubblica amministrazione da destinare a progressioni economiche, indennità, welfare aziendale e altri istituti previsti nella contrattazione decentrata.

Gli enti virtuosi della provincia

Tra gli enti locali «emerge positivamente la contrattazione nei comuni di Grosseto, Capalbio, Orbetello e Castiglione della Pescaia, che potranno fare da apripista per gli altri enti della provincia, sia per gli stanziamenti di bilancio sia per la volontà di confronto su tematiche che incentivino i lavoratori e garantiscano sempre maggiore attenzione nei servizi ai cittadini».

«Ci auguriamo che la stagione della contrattazione decentrata, accompagnata dalla prossima sottoscrizione del contratto di lavoro nazionale 2025-2027, possa essere il momento per rilanciare il ruolo fondamentale che svolgono gli enti locali, valorizzando i lavoratori e le professionalità espresse, che sono riferimenti diretti per i cittadini» concludono Sergio Lunghi e Andrea Santini, segretario e responsabile organizzazione della Uil Fp Area vasta Toscana sud est.