CASTIGLION FIORENTINO – Tragedia all’alba all’aviosuperficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo. Il pilota, un uomo di 57 anni, è morto nell’impatto. L’allarme è scattato alle 6.45: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona.

L’intervento dei soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo ha impattato violentemente al suolo durante il decollo. Il pilota è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del fuoco ormai privo di vita. Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento di Cortona, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, che si occuperanno degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.