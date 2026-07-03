SANTA FIORA – Il concetto di qualità urbana va ben oltre il semplice decoro. Significa avere strade e piazze curate, verde pubblico mantenuto con attenzione, illuminazione efficiente, patrimonio comunale valorizzato, viabilità sicura, servizi tempestivi e spazi pubblici accoglienti. Significa costruire un ambiente nel quale sia piacevole vivere, lavorare, crescere una famiglia e accogliere i tanti visitatori che ogni anno scelgono Santa Fiora.

Partendo da questa consapevolezza il Comune fa un ulteriore passo in avanti sul piano della cura dei centri abitati, istituendo l’Unità di Regia per la Qualità Urbana, un nuovo organismo di coordinamento che avrà il compito di mettere in rete le diverse Aree del Comune per affrontare in modo unitario tutte le problematiche che incidono sulla qualità del territorio e sulla vita quotidiana della comunità.

Fanno parte della task force: il sindaco Federico Balocchi; Andrea Olivi, consigliere con delega al decoro urbano e alla viabilità; Chiara Meattini (Polizia Municipale e Ambiente); Giorgio Monaci (viabilità e manutenzioni); Marcello Simonetti (servizi tecnici e pubblica illuminazione).

“La qualità urbana è un elemento strategico su cui ci siamo sempre impegnati in questi anni – dichiara il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – nella consapevolezza che non sia solo un fatto estetico ma contribuisca al benessere e sia un attrattore economico e sociale. L’istituzione di questa task force è quindi un ulteriore passo in avanti, per migliorare ancora, introducendo un nuovo modello organizzativo fondato sulla collaborazione tra gli uffici”.

“Molte delle problematiche che emergono nel quotidiano, infatti, non riguardano un solo servizio comunale, ma coinvolgono più competenze, come la Polizia Municipale, i Lavori Pubblici, le Manutenzioni, l’Ambiente, il Patrimonio o i Servizi Amministrativi. Grazie all’Unità di Regia, ogni criticità sarà affrontata in modo coordinato, individuando rapidamente gli uffici coinvolti, definendo le priorità e monitorando gli interventi fino alla loro risoluzione”.

L’Unità di Regia per la Qualità Urbana è uno degli strumenti organizzativi attraverso il quale il Comune darà anche concreta attuazione al progetto Santa Fiora Smart Village, favorendo una gestione integrata e digitale delle informazioni e dei processi amministrativi.

“Ci piace dire che vogliamo dei paesi ‘lustri come uno specchio’. – conclude Federico Balocchi – Dietro questa immagine c’è una visione ben precisa: la cura degli spazi pubblici migliora il benessere dei cittadini, rafforza il senso di appartenenza alla comunità, favorisce la sicurezza, sostiene il commercio e rappresenta il miglior biglietto da visita per il turismo.

La cura è un impegno condiviso in cui non solo il Comune, ma anche i cittadini hanno un ruolo centrale. Pertanto si rinnova l’invito alla popolazione a collaborare.”

In tal senso assume un ruolo centrale lo Sportello Comune Amico, che si conferma il principale punto di contatto tra cittadini e Amministrazione per la raccolta delle segnalazioni riguardanti il territorio. In particolare, il servizio WhatsApp 366 3476285 rappresenta lo strumento più semplice, immediato e diretto per comunicare disservizi, situazioni di degrado o criticità.