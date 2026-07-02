GROSSETO – Tutto pronto per il grande evento sportivo che è in programma venerdì 3 luglio nella centralissima piazza Duomo. La grande boxe torna a Grosseto, come ogni anno, grazie alla collaborazione tra Rosanna Conti Cavini Boxe, Comune di Grosseto e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Riflettori puntati sul main event della serata, ovvero il campionato italiano dei pesi leggeri. Sul ring salirà il campione in carica Francesco Acatullo, guidato dal maestro Luciano Bernini. Il pugile della scuderia Conti Cavini, che a referto vanta diciassette vittorie (di cui quattro per KO), difenderà il titolo conquistato più di un anno fa a Orbetello.

Attenzione però allo sfidante Davide Carpentieri che propone numeri interessanti, con sei vittorie complessive, tutte per ko. Le operazioni di peso che si sono svolte nella sala delle statue del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma hanno decretato 60,3 Kg per il campione in carica, 60,7 per lo sfidante. Ricchissimo e interessante anche il panorama del sottoclou, con quattro incontri professionistici che si apriranno alle 21. Nei pesi leggeri, sulla distanza di sei round Matteo Impieri, reduce da sette vittorie e ancora imbattuto, affronterà il britannico Louis Norman. A seguire, nei superpiuma, Yailler Vasquez Ramirez, neo acquisto in casa RCC Boxe, incrocerà i guantoni con Fabio Cavallucci. Nei supermedi, invece, Matteo Giovannini, che vanta cinque vittorie su sei incontri disputati, affronterà un altro britannico come John Brennan.

Infine tra i pesi massimi c’è attesa per il confronto di Eduardo Giustini, in preparazione per il titolo europeo in programma a fine ottobre in Germania. Il pugile di San Frediano sarà chiamato ad affrontare l’inglese Dan Breeze. Tutti match che faranno da preludio al titolo italiano organizzato da Rosanna Conti Cavini che tra l’altro, proprio alla vigilia della serata grossetana, è stata raggiunta da una gradita notizia. La Federazione Nazionale di Pugilato ha infatti deciso di premiare, con un riconoscimento alla carriera, la promoter internazionale grossetana. La premiazione è prevista il 4 luglio al PalaTiziano di Roma, durante l’evento “Roma Boxing Night”. Si tratta di un riconoscimento nazionale di prestigioso rilievo.