SELVENA – «Il taglio dell’erba è stato fatto ma non dal bivio Terni al cartello Selvena» un lettore, residente a Selvena, nel comune di Castell’Azzara, lamenta la situazione dell’erba alta sulla nella SP4 Pitigliano-Santa Fiora.

«Percorro la SP4 almeno due volte al giorno per lavoro, più varie altre per motivi personali. Sulla strada il taglio dell’erba è già stato già fatto una volta (e come ovvio sta ricrescendo) ma la cosa incomprensibile è che l’hanno fatto dal bivio Terni (bivio sopra Selvana che si dirama in tre direzioni Santa Fiora, Piancastagnaio e Castell’azzara) tralasciando completamente la parte che va da tale bivio al cartello Selvena».

«Ecco, qui non è che è ricresciuta, in realtà non è stata mai tagliata, pertanto abbiamo una foresta (dalle foto si vede) che pian piano invade la strada, diminuendo la visibilità. La cosa pericolosa inoltre è che se ti attraversa un animale (cinghiale o capriolo) non riesci nemmeno a vederlo per cercare di schivarlo o frenare».