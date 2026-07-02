CIVITELLA PAGANICO – Si avvicina la data del 6 luglio, a partire dalla quale, per accedere ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Civitella Paganico, sarà necessario l’utilizzo della 6Card, la tessera di Sei Toscana associata alle singole utenze Tari.

“Un passo avanti significativo, ampiamente annunciato – affermano dall’amministrazione comunale – e che apre ora una nuova fase nel percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, progettato dal Comune, in sinergia con il gestore Sei Toscana e l’Ato Toscana Sud”.

Il possesso della 6Card, dunque, è ora imprescindibile per conferire i rifiuti nei cassonetti stradali. La tessera è ormai presente in quasi tutte le case del territorio comunale, ma gli ultimi ritardatari possono ancora ritirarla presso l’Ufficio Servizi demografici del Comune, contattabile al numero 0564.900415, nei seguenti luoghi, giorni ed orari:

a Paganico, presso l’Ufficio Comunale distaccato il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.30

a Civitella Marittima, presso il palazzo comunale il martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00; il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Agli stessi sportelli è possibile anche richiedere eventuali duplicati della tessera, per il cui ritiro occorre, come sempre, presentare l’ultima bolletta Tari o un documento di identità.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, ma anche per eventuali segnalazioni o necessità, sono disponibili il sito www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente e il Numero verde 800.127.484.