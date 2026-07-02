GROSSETO – Un fine settimana all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità. Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social. Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano. Gli organizzatori interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni:

Dagli strozzapreti preparati a mano agli gnocchi della tradizione, fino ai piatti più piccanti dedicati agli amanti del peperoncino, ecco gli appuntamenti di questo fine settimana.

Sticciano Scalo, la Sagra degli Strozzapreti festeggia 30 anni

Trent’anni di storia, sapori e tradizione. A Sticciano Scalo torna uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti dell’estate maremmana: la Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani, in programma il 3, 4, 5 e 11, 12 luglio alla struttura polivalente del paese. L’edizione 2026 celebra un traguardo importante, confermando una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli amanti della cucina locale.

Protagonisti assoluti del menù sono gli strozzapreti, preparati secondo la ricetta della tradizione con acqua e farina e conditi con sughi realizzati dalle cuoche del paese. Accanto al piatto simbolo della festa non mancano altre specialità maremmane, da gustare in un’area immersa nel verde di un bosco di sughere, attrezzata anche con bar, mostra mercato, luna park e parco giochi.

Ogni sera il ristorante apre dalle 19.30, mentre dalle 21 spazio alla musica dal vivo e agli spettacoli che accompagneranno le cinque serate della manifestazione.

Tutte le informazioni qui: https://www.ilgiunco.net/evento/trentanni-di-sapori-maremmani-torna-la-sagra-degli-strozzapreti-a-sticciano-scalo/

Batignano, torna la tradizionale Festa dello Gnocco

Tre fine settimana dedicati alla buona tavola e alla musica dal vivo. Prosegue fino al 5 luglio al campo sportivo di Batignano la tradizionale Festa dello Gnocco, organizzata dalla Pro Loco Batignano e dall’Asd Batignano, appuntamento ormai immancabile dell’estate grossetana.

Ogni sera gli stand gastronomici propongono gli immancabili gnocchi preparati secondo la tradizione, insieme ad altre specialità della cucina maremmana. A rendere ancora più piacevole l’atmosfera ci pensano gli spettacoli musicali: venerdì si esibisce la Sandra Extra Band, sabato Francesco Di Napoli e domenica Alfa Music chiuderà la manifestazione.

Un’occasione per trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo, musica e la cornice del borgo di Batignano.

Tutte le informazioni qui: https://www.ilgiunco.net/evento/a-batignano-la-tradizionale-festa-dello-gnocco-sei-serate-con-stand-gastronomici-e-musica-dal-vivo-al-campo-sportivo/

Ribolla, torna la Sagra del Peperoncino

Sapori decisi, musica e solidarietà. Dopo il primo weekend di festa, la Sagra del Peperoncino torna a Ribolla il 4 e 5 luglio per le ultime due serate della decima edizione, organizzata dall’associazione Insieme per Ribolla con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Dalle 19 aprono gli stand gastronomici con un menù dedicato agli amanti del piccante, dove il peperoncino è protagonista di numerosi piatti affiancati dalle specialità della cucina maremmana. Dalle 21 spazio anche alla musica dal vivo con i concerti dei 21 Grammi e di Bresciani.

Domenica è in programma anche il primo contest della “lingua infuocata”, dedicato ai palati più coraggiosi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti dell’associazione Avrai Odv a sostegno degli animali in difficoltà. La sagra è inoltre riconosciuta come EcoSagra e l’ingresso è gratuito.

Tutte le informazioni qui: https://www.ilgiunco.net/evento/torna-la-sagra-del-peperoncino-di-ribolla-cinque-serate-di-musica-live-e-cucina-piccante-il-ricavato-andra-in-solidarieta/

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected].