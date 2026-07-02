GROSSETO – Tre decessi nel giro di una settimana, oltre ad alcuni malori tra cui uno, con arresto cardiaco, ieri sera.

Come ogni anno l’arrivo del caldo miete alcune vittime sulle spiagge maremmane.

Il 22 giugno una donna di 84 anni è morta alla Giannella, nel comune di Orbetello, il 27 a morire, a Marina di Grosseto, un anziano di 82 anni, il 29 luglio invece dopo un malore a Fonteblanda, è morto un uomo di 75 anni, mentre due sere fa (il 30 giugno) un uomo è andato in arresto cardiaco a Follonica, trasferito d’urgenza a Grosseto.

Le motivazioni ovviamente possono essere molteplici, legate anche a problemi di salute pregressi. Certo è che l’attenzione a certi comportamenti può aiutare.

Disidratazione e picchi al pronto soccorso

«Specie per gli anziani condizioni di caldo importanti come quelle di questi giorni possono portare disidratazione, che, nei migliori casi, porta a uno stato confusionale» afferma Simone Geraci, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Geraci ha notato dei veri picchi di accessi al pronto soccorso proprio in concomitanza dell’aumento delle temperature: «La disidratazione porta a uno stato confusionale e di rallentamento a livello neurologico. Perlopiù sono casi che non richiedono ricovero». Nei giorni critici ci sono stati oltre 280 accessi al pronto soccorso con picchi di 310.

«Il caldo è arrivato tutto insieme, e l’organismo non ha fatto in tempo ad abituarsi – prosegue Geraci -: soprattutto quello di certe categorie, come gli anziani, i bambini, chi usa certi farmaci e chi abusa di alcol e sostanze».

Perché è più facile essere colti da malore

Ma quali sono i motivi per cui è più facile essere colti da malore? Sicuramente quando ci si immerge accaldati, dopo essere stati al sole, ci sta che si abbia una congestione addominale. Lo sbalzo termico può determinare una vasocostrizione a livello coronarico e, se uno ha problemi circolatori, può essere letale. I cardiopatici soffrono di più sia il caldo che il freddo.

Il problema ulteriore è la disidratazione, di cui risentono di più gli anziani, che sentono meno lo stimolo della sete e il cui sistema di termoregolazione si adatta meno. Così anche i bambini, che non sanno manifestare il disagio se stanno molto al sole. Stesso problema per le donne in gravidanza: l’organismo va incontro a cambiamenti e deve garantire un flusso elevato di sangue alla placenta, che richiede una maggiore idratazione, visto che deve bastare per due organismi.

Attenzione all’attività sportiva estemporanea

Il dottor Geraci punta il dito anche contro l’attività sportiva estemporanea. Prestazioni fisiche eccessive da parte di chi di solito non ne fa, come nuotare senza esserne abituati, possono rappresentare uno sforzo eccessivo quando non c’è preparazione e allenamento.

I consigli: ore fresche e buon vicinato

Il consiglio, specie per gli anziani, è di uscire nelle ore più fresche. Se si ha il ventilatore ma è troppo caldo, è meglio non dirigere il flusso d’aria verso di sé, perché un vento a 40 gradi può aumentare la disidratazione. Meglio usare indumenti leggeri, in fibre naturali e traspiranti. E poi un appello al buon vicinato: «State attenti a chi vi sta vicino, specie se sono anziani. Se avete dei vicini anziani fate un po’ di vicinanza, offrite assistenza e segnalate se ci sono situazioni particolari».

L’acclimatamento graduale

Le temperature sembrano aumentare di anno in anno, e sarà necessario un acclimatamento graduale. Il calore per il nostro corpo è uno stress, e l’organismo tende ad adattarsi se viene esposto ripetutamente a quello stress. Chi lavora all’aperto, o fa attività sportiva intensa, già lo fa.

Ma come funziona l’acclimatamento? Serve una o due settimane e prevede un’esposizione graduale. Il problema è proprio il caldo improvviso, che non dà il tempo all’organismo di abituarsi, specie per chi è in là con l’età.

Per adattarsi al caldo è bene sudare: prima lo si fa e meno sodio si disperde. Per questo uno studio consiglia l’esposizione al calore (o un’attività fisica molto leggera) con sessioni brevi, aumentando la durata del 10-20% ogni giorno.

Allo stesso tempo è fondamentale garantirsi un’idratazione costante, reintegrando liquidi e sodio prima, durante e dopo lo sforzo, senza attendere lo stimolo della sete. Un altro aspetto da non trascurare sono gli orari: la scelta strategica è concentrare gli allenamenti, i lavori all’aperto o l’esposizione al caldo nelle ore più fresche della giornata, ossia la mattina presto o al tramonto.