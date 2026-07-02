GROSSETO – Traffico molto rallentato in questi minuti all’ingresso della città a causa di un tamponamento che ha coinvolto due automobili lungo la strada del Diversivo, nel tratto compreso tra la rotatoria di Grosseto Nord e quella del Badilante.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

Al momento non sono ancora note le eventuali conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente e non è stato comunicato se vi siano feriti.

Sul posto si registrano disagi alla viabilità, con gli automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo in attesa del ripristino delle normali condizioni di circolazione.