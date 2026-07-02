GROSSETO – Sabato 4 e domenica 5 luglio fa tappa a Grosseto il progetto “Sport Senza Confini”, percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali con il supporto dell’ente filantropico Fondazione Conad ETS, che promotore di progetti sociali che migliorano il benessere delle comunità attraverso formazione e sport, e Procter & Gamble Italia, promotrice di numerose iniziative di sostenibilità ambientale e sociale nell’ambito del programma “P&G per l’Italia” come la campagna “Campioni Ogni Giorno”.

Lo stadio Carlo Zecchini farà da cornice alla due giorni e coinvolgerà i partecipanti in esercizi ludico-sportivi sotto le direttive di tecnici federali specializzati, che accompagneranno le bambine e i bambini in un percorso pensato per rafforzare la loro socializzazione e aiutarli nella scelta di una disciplina sportiva che valorizzi le loro abilità e passioni.

Dopo il successo delle scorse tappe, la terza edizione di “Sport Senza Confini” prosegue nei 13 raduni in programma quest’anno in tutta Italia al fine di coinvolgere e includere nel programma federale il maggior numero possibile di piccoli atleti sul territorio nazionale.

Questo il programma dettagliato del raduno di Grosseto:

Sabato 4 luglio

ore 15:00 ingresso in campo e accoglienza

ore 15:30 Saluti istituzionali

ore 15:45 inizio 1a sessione di attività

ore 18:15 fine attività

ore 20:00 cena

Domenica 5 luglio

ore 9:30 ingresso in campo e inizio sessione di attività

ore 12:00 fine attività

ore 12:30 pranzo

ore 14:00 fine raduno

L’organizzazione della due giorni di sport è possibile grazie al patrocinio del Comune di Grosseto ma anche grazie al supporto della cooperativa Conad Nord Ovest, riferimento per il territorio della Toscana. Si ringraziano inoltre gli enti e le istituzioni sul territorio che hanno aiutato attivamente nella promozione e organizzazione dell’evento, citandone alcune: Comitato italiano Paralimpico Regione Toscana.

Prosegue per il terzo anno consecutivo il progetto “Sport Senza Confini”, l’iniziativa promossa da Procter & Gamble Italia e da Fondazione Conad ETS che amplia il progetto della “scuola itinerante” ideata dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), rivolta ad atlete e atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’integrazione di bambini e ragazzi attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-sportive, favorendo inclusione, socializzazione e crescita personale.

L’edizione 2026 prevede 26 nuove giornate, per offrire nuove opportunità di accesso allo sport ai ragazzi con disabilità, e segna un’evoluzione importante: cresce infatti il numero degli enti locali e delle realtà territoriali coinvolte, in modo che ogni tappa diventi non solo un momento sportivo, ma un vero e proprio attivatore sociale, capace di lasciare un segno duraturo sul territorio e di stimolare percorsi continuativi di inclusione.

Il raduno non rappresenta un punto di arrivo, ma un seme: un’occasione per creare rete tra federazione, istituzioni, cooperative, associazioni e comunità locali, con l’obiettivo di costruire opportunità sportive sempre più accessibili e stabili nel tempo.

Fin dalla sua prima edizione, il progetto ha registrato una crescita costante: nel 2024 ha coinvolto oltre 120 giovani under 14 con disabilità, con 11 raduni in 6 regioni italiane, mentre nel 2025 l’iniziativa ha ampliato ulteriormente il proprio raggio d’azione, raggiungendo 12 regioni con 15 tappe complessive, coinvolgendo 224 bambini e ragazzi e 98 tecnici federali.

Complessivamente, nelle prime due edizioni, “Sport Senza Confini” ha coinvolto 344 giovani atleti con disabilità, attraversato 26 tappe e costruito una rete nazionale di competenze tecniche e relazioni territoriali, contribuendo in modo concreto alla diffusione della cultura dello sport paralimpico in Italia.