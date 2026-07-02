FOLLONICA – La pedonalizzazione del quartiere Senzuno fa discutere la città. Dal 15 giugno la nuova viabiltà è entrata in vigore, ma non tutti apprezzano le novità introdotte dall’amministrazione comunale. Soprattutto tra i commercianti cresce il malcontento e hanno lanciato una petizione online di raccolta firme che in poche ore ha raccolto quasi 200 sottoscrizioni.

La petizione

Modificare gli orari della pedonalizzazione, rivedere la viabilità del quartiere e salvaguardare i posti auto. Sono queste le richieste avanzate dal Comitato commercianti di Senzuno, che ha promosso una petizione rivolta all’amministrazione comunale per chiedere delle modifiche alle nuove norme introdotte nelle ultime settimane.

Secondo i promotori, le nuove disposizioni starebbero creando difficoltà alle attività commerciali del quartiere, alcune delle quali “presenti sul territorio da oltre trent’anni e considerate un punto di riferimento per residenti e visitatori durante tutto l’anno”.

Il nodo degli orari

Al centro della contestazione c’è l’attuale orario di pedonalizzazione di via della Repubblica, in vigore dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Una fascia oraria che, secondo il comitato, limiterebbe “l’accesso dei clienti proprio nelle ore più importanti per le attività della zona”.

Per questo motivo i commercianti chiedono che “la chiusura al traffico venga posticipata alle 19.30 e anticipata alle 5 del mattino, così da garantire una maggiore accessibilità e consentire alle attività di lavorare con maggiore continuità durante la stagione estiva”.

La questione dei parcheggi

Altro tema centrale è quello dei parcheggi. I promotori della petizione evidenziano come “le recenti modifiche alla viabilità abbiano comportato una significativa riduzione degli stalli disponibili non soltanto nel quartiere, ma anche in altre aree della città, con ripercussioni sia per le attività economiche sia per i residenti”.

“Senza adeguati spazi di sosta il commercio viene seriamente compromesso, perché diminuisce la possibilità per i clienti di raggiungere i negozi – spiegano dal Comitato -, e anche molti abitanti della zona lamentano difficoltà di accesso e problemi legati alla ricerca del parcheggio”.

Le tre richieste al Comune

Nel dettaglio, la petizione chiede tre interventi principali: la modifica dell’orario di pedonalizzazione dalle 19.30 alle 5 del mattino, la realizzazione di una rotatoria all’incrocio davanti alla pasticceria e la tutela dei posti auto all’interno del perimetro di Senzuno.

L’iniziativa punta ora a raccogliere il maggior numero possibile di adesioni per portare le richieste all’attenzione del Comune.

Tra i firmatari della petizione figura anche il coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Agostino Ottaviani.