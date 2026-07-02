FONTEBLANDA. «Le dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, sul percorso di distacco amministrativo di Talamone e Fonteblanda dimostrano, purtroppo, una profonda confusione sul procedimento previsto dalla legge regionale e finiscono per disinformare i cittadini. Anzitutto, nessuno ha mai sostenuto che il procedimento sia concluso. Al contrario, siamo stati i primi a spiegare, fin dall’inizio, che il riconoscimento della procedibilità da parte della Presidenza del Consiglio regionale rappresenta il primo passaggio formale previsto dalla normativa e che ora si apre la fase della raccolta delle firme. Casamenti, ancora una volta, ha sprecato l’occasione per fare un minimo di autocritica, preferendo costruire una narrazione surreale che tradisce una conoscenza approssimativa delle norme e corre il rischio soltanto di confondere la popolazione anziché informarla in maniera trasparente».

Lo dichiarano i portavoce del Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano, replicando alle affermazioni del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo il via libera della Regione Toscana alla legge di iniziativa popolare volta al distacco delle due frazioni dall’amministrazione orbetellana e alla loro aggregazione al Comune di Magliano in Toscana.

«Proprio perché il percorso è disciplinato dalla legge, sorprende che il sindaco continui a raccontare una realtà diversa da quella prevista dall’ordinamento. Una volta raccolto il numero di firme richiesto dalla legge regionale, la proposta viene depositata al Consiglio regionale della Toscana, che svolge l’istruttoria, ascolta tutti i soggetti interessati – compresi i Comuni coinvolti – e successivamente decide se approvare la proposta di legge che dispone lo svolgimento del referendum consultivo», ricordano dal comitato.

Il Comune di Orbetello, dunque, non disporrebbe di alcun potere di veto e il Consiglio comunale non può bloccare il procedimento. «Potrà esprimere il proprio punto di vista, come tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, nell’ambito delle audizioni previste dal Consiglio regionale – specificano i portavoce – La decisione spetta esclusivamente alla Regione Toscana, come stabiliscono lo Statuto e la legge regionale. Affermare il contrario significa alimentare aspettative che non trovano alcun fondamento giuridico».

«Colpisce, inoltre, il tentativo del sindaco di liquidare questa iniziativa definendola un’operazione politica di pochi oppositori. Se davvero fosse così, non dovrebbe esserci alcuna preoccupazione: saranno proprio la raccolta delle firme e, successivamente, il referendum a dimostrare quale sia la reale volontà della popolazione. È questa la forza della democrazia: non sono le dichiarazioni di un sindaco né i comunicati stampa a stabilire il consenso, ma i cittadini attraverso gli strumenti previsti dalla legge», dicono dal comitato.

«Ancora più singolare è il riferimento ai promotori, definiti “forestieri”, “esponenti della sinistra” o “pochi oppositori” – specificano dal Comitato – Evidentemente, quando mancano argomenti giuridici e amministrativi, si cerca di spostare il confronto sul terreno delle etichette politiche e degli attacchi personali. Noi continueremo a fare esattamente il contrario. Non giudichiamo le persone per la loro appartenenza politica e non chiediamo a nessuno come voti. Chiediamo soltanto che i cittadini possano esprimersi liberamente sul futuro del proprio territorio attraverso un percorso democratico previsto dalla legge».

«Il sindaco sostiene inoltre che questa iniziativa possa danneggiare il turismo e l’economia locale. È una tesi priva di qualsiasi riscontro – chiosano i portavoce – La storia insegna che il confronto democratico non allontana gli investimenti né i visitatori; al contrario, dimostra la vitalità di una comunità che discute apertamente del proprio futuro. A danneggiare l’immagine di Talamone e Fonteblanda non è certamente una raccolta firme autorizzata dalla Regione Toscana, ma semmai anni di problemi irrisolti e di occasioni perdute che sono sotto gli occhi di tutti».

«Se il sindaco Casamenti rivendica di aver fatto investimenti sul nostro territorio, i fatti squadernano una verità opposta: Fonteblanda e Talamone sono stati abbandonati – concludono – Il Comitato continuerà a informare i cittadini con serietà e trasparenza, senza alimentare polemiche inutili e senza diffondere interpretazioni fantasiose della normativa. Alla fine, come è giusto che sia in una democrazia, non decideranno né il sindaco né il Comitato: decideranno i cittadini» spiegano i promotori dell’iniziativa Fonteblanda e Talamone per Magliano.