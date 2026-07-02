GROSSETO – Approvato dalla Giunta comunale lo schema di convenzione per l’attivazione di un sistema di videosorveglianza partecipata con il condominio “Centro Commerciale Aurelia Nord”, un’iniziativa che punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza urbana attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

L’accordo consentirà di integrare il sistema di videosorveglianza del complesso con le attività di controllo e monitoraggio svolte dalla Polizia Municipale, favorendo una più efficace prevenzione e un più tempestivo intervento in caso di episodi che possano compromettere la sicurezza pubblica.

Lo schema della convenzione sarà sottoscritto tra il Comune di Grosseto e l’amministratore pro tempore del Condominio “Centro Commerciale Aurelia Nord”. La Giunta ha inoltre delegato il dirigente del settore Polizia Municipale e Sicurezza, Alessio Pasquini, alla firma dell’atto, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere tecnico che si rendessero necessarie.

“Continuiamo a investire in strumenti concreti per garantire una città sempre più sicura” dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale.

Il comandante Alessio Pasquini della Polizia Municipale aggiunge: “La videosorveglianza partecipata rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra amministrazione e soggetti privati, che consente di rafforzare il presidio del territorio e di supportare l’attività delle forze dell’ordine. La sicurezza è un obiettivo che si costruisce insieme, attraverso sinergie efficaci e investimenti mirati a tutela dei cittadini e delle attività economiche”.

“Anch’io condivido pienamente questa collaborazione, perché è fondamentale – continua l’amministratore di condominio Silvia Interdonato –. Ha contribuito a rendere più sicuro un luogo che fino a poco tempo fa viveva una situazione di degrado. Oggi, invece, si respira un clima completamente diverso e questo dimostra che, quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano davvero”.