GROSSETO – Un momento di continuità e rinnovamento per il Rotaract Club Grosseto, protagonista della cerimonia del passaggio delle consegne.

La serata ha sancito l’avvicendamento alla presidenza tra il presidente uscente Edoardo Bramerini e la nuova presidente Maria Ludovica Crivaro.

L’evento ha segnato la conclusione di un anno di attività caratterizzato da iniziative di servizio e progetti rivolti alla comunità locale, aprendo al tempo stesso un nuovo anno sociale sotto la guida della nuova presidenza.

Maria Ludovica Crivaro, studentessa del secondo anno del corso di laurea in Management for Business and Economics, ha presentato il programma delle attività per l’anno sociale in corso. Un percorso orientato al rafforzamento dell’impegno del Club sul territorio e allo sviluppo di iniziative dedicate ai giovani e al sociale.

Con il passaggio del collare, il Rotaract Club Grosseto conferma così il proprio radicamento nella comunità e la volontà di proseguire un cammino fatto di servizio e attenzione alle nuove generazioni.