GROSSETO – Otto lavoratori “in nero”, di cui due privi di permesso di soggiorno, cinque attività sospese e sanzioni per oltre 50.000 euro: è il bilancio dei controlli svolti nell’ultimo mese dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto in dodici tra pubblici esercizi e aziende agricole della provincia. Le ispezioni, condotte anche con il supporto delle Stazioni carabinieri e dei Nuclei carabinieri forestale, erano finalizzate a contrastare l’occupazione irregolare e a verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi e nei cantieri di taglio boschi.

I controlli e le irregolarità riscontrate

In un bar del capoluogo, ispezionato insieme al personale della Stazione carabinieri di Campagnatico, è stato trovato al lavoro “in nero” un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: una violazione che ha comportato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto. Stessa sorte per il titolare di una ditta amiatina di taglio legna, sorpresa a operare nei boschi dal personale del Nucleo forestale di Santa Fiora con due lavoratori, di cui uno risultato “in nero” e senza permesso di soggiorno.

Formazione mancata e videosorveglianza non autorizzata

In altri tre esercizi di note località montane e marittime della provincia – bar e un ristorante – i militari hanno riscontrato l’inosservanza di varie norme a tutela della salute e della sicurezza: ai lavoratori non era stata garantita la formazione prevista e mancava il documento per la valutazione dei rischi (Dvr), violazione che ha comportato la sospensione dell’attività per gravi motivi di sicurezza, poi revocata dopo la regolarizzazione da parte del trasgressore. In un altro bar è stata invece rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione e potenzialmente impiegabile per riprendere “a distanza” i lavoratori, in violazione della loro dignità e riservatezza. Anche per questi tre gestori è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto.

I cinque soggetti complessivamente denunciati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Il bilancio complessivo

Durante i controlli sono stati identificati 50 lavoratori, di cui otto risultati “in nero”, compresi i due privi di permesso di soggiorno. Cinque in totale le attività sospese: quattro per lavoro nero e una per gravi violazioni in materia di sicurezza. Le sanzioni amministrative e le ammende elevate superano complessivamente i 50.000 euro.

I servizi, predisposti per contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei lavoratori, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dell’Ispettorato territoriale di Grosseto, in stretta sinergia con le Stazioni carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri enti del territorio.