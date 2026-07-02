ORBETELLO – «Lunedì parte il lavoro per l’installazione dell’illuminazione della Spiaggetta di Neghelli, lato Laguna» a dare l’annuncio il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

Dopo la conclusione dell’intervento ai giardini chiusi, parte anche il lavoro della Spiaggetta che prevede l’installazione di 15 lampioni che illumineranno la passeggiata lungo la Laguna di levante: «Finalmente – sottolinea il primo cittadino lagunare – dopo tanti anni, un’amministrazione comunale risponde alle numerose richieste da parte dei cittadini e interviene per dare nuova vita a quell’area rendendola maggiormente fruibile anche nelle ore serali».

«L’intervento – aggiunge Casamenti – è il proseguimento del lavoro già effettuato ai giardini chiusi e, successivamente, dopo Neghelli, i cantieri apriranno a Orbetello Scalo, prima in via Aurelia Antica e poi in via Baghini nel parcheggio antistante le attività commerciali».

«I miei più sentiti ringraziamenti – conclude il sindaco – vanno ai nostri uffici e al consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi».