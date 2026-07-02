SCARLINO – L’Amministrazione comunale ha installato in via sperimentale alcuni New Jersey in via della Dogana, al Puntone, per contrastare la sosta irregolare nello spartitraffico, dove il parcheggio è vietato dal Codice della strada.

L’intervento nasce dalla necessità di porre rimedio a una situazione che si ripete da tempo. Nonostante il divieto di sosta, infatti, numerosi automobilisti continuano a parcheggiare nello spartitraffico, creando disagi alla viabilità, situazioni di potenziale pericolo e compromettendo il decoro dell’area.

La presenza dei veicoli in sosta riduce inoltre lo spazio disponibile per il passaggio dei mezzi che trasportano le imbarcazioni dirette al porto, rendendo più difficoltose le manovre e creando criticità soprattutto durante la stagione estiva, quando il traffico aumenta sensibilmente.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato ai Lavori pubblici, ha deciso di delimitare lo spartitraffico con l’installazione dei New Jersey, così da impedire materialmente la sosta e garantire il corretto utilizzo della carreggiata.

«Purtroppo siamo stati costretti a intervenire perché, nonostante i divieti, c’era chi continuava a parcheggiare in uno spazio che non è destinato alla sosta – dichiara Cesare Spinelli, assessore ai Lavori pubblici–. Questa situazione creava disagi alla circolazione, ostacolava il passaggio dei mezzi diretti al porto e comprometteva il decoro dell’area. Abbiamo quindi deciso di avviare questa sperimentazione per verificare se possa rappresentare una soluzione efficace. Confidiamo anche nella collaborazione e nel senso civico di tutti affinché vengano rispettate le regole».