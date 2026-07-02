GROSSETO. Lo sport in provincia di Grosseto scrive una pagina nuova ed entusiasmante: nasce ufficialmente l’ASD Maremma Women, la nuova associazione sportiva dedicata alla promozione, alla valorizzazione e allo sviluppo del calcio femminile. L’ASD Maremma Women non è soltanto un progetto sportivo, ma uno spazio di aggregazione, crescita e inclusione, pensato per offrire a bambine, ragazze e donne del territorio l’opportunità di esprimere il proprio talento in un ambiente sano, qualificato, stimolante e attento alla crescita della persona, prima ancora che dell’atleta. Il nuovo sodalizio si fonda su tre pilastri fondamentali:

Inclusione , per offrire un’opportunità concreta a tutte, indipendentemente dall’esperienza maturata in precedenza;

, per offrire un’opportunità concreta a tutte, indipendentemente dall’esperienza maturata in precedenza; Crescita personale e sportiva , attraverso un percorso guidato da istruttori qualificati, volto a sviluppare potenzialità, competenze e consapevolezza;

, attraverso un percorso guidato da istruttori qualificati, volto a sviluppare potenzialità, competenze e consapevolezza; Senso di appartenenza, per fare squadra, valorizzare la Maremma e promuovere i valori del fair play, del rispetto e della collaborazione.

L’ASD Maremma Women parteciperà ai campionati regionali con tre formazioni:

Under 15

Under 17

Prima Squadra

L’obiettivo è costruire un punto di riferimento stabile per il movimento femminile locale, offrendo alle atlete strutture adeguate, supporto costante e una programmazione sportiva mirata. La società intende inoltre collaborare con tutte le associazioni e le società sportive della provincia di Grosseto e delle province limitrofe impegnate nel calcio giovanile e nel settore scuola calcio, favorendo l’inserimento delle giovani calciatrici a partire dai 12 anni. La costituzione di una società autonoma, specializzata esclusivamente nel calcio femminile, rappresenta una scelta precisa: offrire alle giovani atlete una prospettiva sportiva concreta e continuativa, al di fuori delle normali rivalità tra scuole calcio presenti sul territorio. L’unico obiettivo sarà quello di garantire un futuro nel calcio alle ragazze che desiderano continuare a giocare, crescere e confrontarsi in un percorso dedicato. Per scoprire tutti i dettagli sulle attività, i futuri open day e le modalità di tesseramento, contattare la segreteria all’indirizzo email: [email protected] «Unisciti a noi per scrivere insieme il futuro del calcio femminile in Maremma e oltre».