ARCIDOSSO – L’Estate Arcidossina 2026 entra nel vivo con un programma ricco di appuntamenti che accompagnerà il paese e le sue frazioni fino a settembre.

Musica, teatro, sport, spiritualità, tradizioni popolari, feste, incontri, visite guidate, aperture notturne del Castello Aldobrandesco e iniziative per famiglie compongono un calendario diffuso, costruito grazie al lavoro delle associazioni del territorio, con il Comune di Arcidosso, la Pro Loco di Arcidosso e il Ccn Arcidosso in Vetrina.

“L’Estate Arcidossina è il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge associazioni, Pro Loco, attività, volontari e tante realtà del territorio – afferma Jacopo Marini, sindaco del Comune di Arcidosso –. È un calendario che racconta la vitalità della nostra comunità e la capacità di Arcidosso di proporre eventi diversi, capaci di parlare ai residenti, ai visitatori, alle famiglie, agli appassionati di sport, musica, cultura e tradizione. Ringraziamo tutti coloro che contribuiscono a costruire questa estate, perché ogni appuntamento nasce da impegno, passione e desiderio di far vivere il paese”.

“Nel calendario dell’Estate Arcidossina la cultura ha un ruolo centrale: aprire spazi, riportare persone nei luoghi storici, tenere insieme il centro, le frazioni e i diversi percorsi che raccontano Arcidosso – continua Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso –. Penso alle aperture notturne del Castello Aldobrandesco, agli appuntamenti di poesia, teatro e musica, alle visite guidate, agli incontri dedicati alla Celletta di San Lorenzo e al sistema museale diffuso nel centro storico”.

“Sono occasioni diverse, ma unite dalla stessa attenzione verso la storia, il paesaggio, le tradizioni e le esperienze artistiche che rendono riconoscibile il nostro territorio. L’obiettivo è offrire a residenti e visitatori un’estate ricca, accessibile e legata ai luoghi. Arcidosso ha un patrimonio culturale importante e il programma estivo è anche un modo per farlo conoscere meglio, viverlo di più e costruire nuove occasioni di partecipazione”.

Il filo conduttore è quello scelto per l’edizione 2026: Alla scoperta dell’Amiata, una montagna che fa bene. Un invito a vivere Arcidosso e il Monte Amiata attraverso luoghi, comunità, paesaggi, cultura e occasioni di incontro.

Dopo gli appuntamenti di giugno, con gli insegnamenti Dzogchen a Merigar, il Festival Espírito in piazza della Riconciliazione, la Tuscany Urban Cup a Montelaterone e Vulcano di Birra al Nido di Fate, il programma prosegue a luglio con un calendario particolarmente intenso.

Tra gli appuntamenti del mese ci sono il seminario su meditazione, contemplazione e yoga a Merigar, il torneo di calcetto a 6 allo stadio comunale, le Vacanze Yoga, il Festival della Poesia a Salaiola, l’incontro di pugilato al Nido di Fate, la giornata di danze dal mondo a Merigar, il torneo 3vs3 Arcidosso Boars, l’incontro pubblico “La Celletta si rivela” al Castello Aldobrandesco, il concerto de La Casa dell’Arte Music Festival al Teatro degli Unanimi, il Clazz Festival, Aperi-Padel al Circolo Tennis, Comelemine Fest a Montelaterone, Street Food Nido di Fate e Notizie dall’Amiata.

Agosto sarà il mese delle aperture notturne del Castello Aldobrandesco, delle visite guidate a Merigar, di “Incontrandosi sotto le stelle”, della processione in onore di San Lorenzo, della cena sociale per la Celletta di San Lorenzo, del Torneo del Villeggiante, dello spettacolo di luci e suoni “La risata del diavolo”, della Festa della Luna a Salaiola, degli spettacoli al Parco del Pero, del corso sulla voce e sul canto popolare a Montelaterone, della Sagra della Patata Macchiaiola alle Macchie, di Aperi-Ruita, del Festival Arcidò e della Marcia del Capercio.

A settembre il programma proseguirà con Challenge Arcidosso 2026, Incanti Notturni a Montelaterone, il Festival della Poesia a Salaiola e la camminata di fine estate con Avis Arcidosso.

Il programma valorizza anche il polo museale di Arcidosso, con il Castello Aldobrandesco e il percorso diffuso nel centro storico. È disponibile il biglietto unico per visitare tutti i musei, in vendita nelle tre sedi del sistema museale.

Il punto informazioni e prenotazioni è presso la struttura Nido di Fate, in via Tibet ad Arcidosso, tel. 366 7472612.

Tutti gli eventi nel dettaglio ed eventuali modifiche saranno pubblicati sulle pagine Facebook delle associazioni locali e della Pro Loco di Arcidosso.

Programma Estate Arcidossina 2026

Luglio

Dal 2 al 5 luglio, Merigar

Seminario su meditazione, contemplazione e yoga.

Dal 2 luglio al 7 agosto, Stadio comunale di Arcidosso

Torneo di calcetto a 6, organizzato da Pro Loco di Arcidosso.

Dal 7 all’11 luglio, Merigar

Vacanze Yoga.

11 e 12 luglio, Salaiola

Festival della Poesia a Salaiola, organizzato da Associazione Aquilaia.

11 luglio, Nido di Fate, Arcidosso

Incontro di pugilato, con pugili professionisti e amatori.

13 luglio, Merigar

Giornata di danze dal mondo.

17, 18 e 19 luglio, Parco Donatori del Sangue, Arcidosso

3vs3 Tournament Arcidosso Boars, XII edizione, organizzato da Polisportiva Arcidosso e Basket 2000 Arcidosso.

18 luglio, ore 17, Sala conferenze Castello Aldobrandesco

“La Celletta si rivela”: incontro pubblico con la cittadinanza e presentazione della candidatura FAI.

19 luglio, Teatro degli Unanimi

Concerto La Casa dell’Arte Music Festival.

Dal 20 luglio al 3 agosto, Arcidosso

Clazz Festival. Il 24, 28 e 30 luglio esibizioni di danza moderna a cura di e con Claudio Caverni.

24 luglio, Circolo Tennis Arcidosso

“Aperi-Padel”, aperitivo “giocato”. Informazioni: 333 8861092.

24 e 25 luglio, Montelaterone

Comelemine Fest, organizzato da Associazione Cave Canem.

Dal 29 luglio al 2 agosto, Nido di Fate, Arcidosso

Street Food Nido di Fate, II edizione, organizzato da Associazione Gnam.

Dal 31 luglio al 2 agosto

Notizie dall’Amiata.

Agosto

1 agosto, ore 21, Castello Aldobrandesco

Apertura notturna del Castello Aldobrandesco.

2 agosto, ore 10, Merigar

Benvenuti a Merigar: visite guidate.

Dal 6 al 9 agosto, Nido di Fate, Arcidosso

Incontrandosi sotto le stelle, organizzato dall’associazione La Vettoria.

9 agosto, ore 21, frazione di San Lorenzo

Tradizionale processione in onore di San Lorenzo.

12 agosto, Nido di Fate, Arcidosso

Cena sociale di raccolta fondi per la Celletta di San Lorenzo.

Dal 6 al 14 agosto

35ª edizione del Torneo del Villeggiante, Circolo Tennis e Padel Arcidosso.

8 agosto, ore 21, Castello Aldobrandesco

Apertura notturna del Castello Aldobrandesco.

8 agosto, ore 22, Piazza Cavallotti, Arcidosso

“La risata del diavolo, ovvero come nacque, fiorì e si spense la potenza degli Aldobrandeschi”, spettacolo di luci e suoni seguito da buffet conviviale.

8 e 9 agosto, Salaiola

Festa della Luna, XXIII edizione, Amiata armonia e benessere, organizzata da Associazione Aquilaia.

11 agosto, Parco del Pero, Arcidosso

Spettacolo di Lele Chiodi.

13 agosto, ore 21, Parco del Pero, Arcidosso

Serata del Dilettante, organizzata dalla Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte.

14 agosto, ore 16, Merigar

Benvenuti a Merigar: visite guidate.

14 agosto, ore 21, Castello Aldobrandesco

Apertura notturna del Castello Aldobrandesco.

17 agosto, ore 21, Parco del Pero, Arcidosso

Concerto d’estate, organizzato dalla Corale G. Verdi.

18 e 19 agosto, Montelaterone

Corso sulla voce e sul canto popolare con Francesca Breschi, assistente musicale e componente del quartetto vocale di Giovanna Marini, organizzato da Associazione culturale Melquiades Aps. Prenotazioni: 333 5397672.

Dal 21 al 23 agosto, località Le Macchie

Sagra della Patata Macchiaiola, organizzata da Associazione Monte Labro.

22 agosto, ore 16, Merigar

Benvenuti a Merigar: visite guidate.

22 agosto, ore 18.30, Salaiola

Aperi-Ruita.

22 agosto, ore 21, Castello Aldobrandesco

Apertura notturna del Castello Aldobrandesco.

Dal 27 al 30 agosto, centro storico e Parco della Riconciliazione, Arcidosso

Festival Arcidò, organizzato da Comune di Arcidosso e Pro Loco Arcidosso.

29 agosto, dalle ore 15, Arcidosso

51ª edizione della Marcia del Capercio.

Settembre

Dal 3 al 6 settembre, Arcidosso

Challenge Arcidosso 2026, convegno scienziati.

11 e 12 settembre, Montelaterone

Incanti Notturni, organizzato da Associazione culturale Melquiades APS. Prenotazioni: 333 5397672.

12 e 13 settembre, Salaiola

Festival della Poesia a Salaiola.

20 settembre

Camminata di fine estate con Avis Arcidosso.