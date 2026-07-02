SORANO – La Provincia in Comune ha fatto tappa a Sorano: riparte dall’amministrazione comunale neoeletta, il viaggio del presidente della Provincia, Francesco Limatola, e del Consiglio provinciale, nei territori, per incontrare sindaci e amministrazioni locali, condividere esigenze, progetti infrastrutturali e priorità.

La sindaca Barbara Belcari insieme al presidente Limatola hanno discusso di viabilità, scuola e bandi di gara, del ruolo della Provincia come Casa dei Comuni, dei progetti trasversali e degli investimenti in corso.

“Dal Comune è emersa una richiesta di supporto, a cui la Provincia risponde mettendo a disposizione i propri servizi – afferma il presidente Limatola – nell’idea che stiamo portando avanti con convinzione, secondo la quale la Provincia debba svolgere sempre di più il ruolo di Casa dei Comuni, offrendo competenze, strumenti e assistenza per trasformare opportunità in interventi concreti per il territorio. Lo faremo mettendo a disposizione la stazione unica appaltante, così come l’ufficio progetti e l’Ufficio Europa che accompagna gli enti nella partecipazione ai bandi europei”.

“Ringraziamo il presidente Limatola – commenta la sindaca Barbara Belcari –. Siamo veramente soddisfatti di questa esperienza della Provincia in Comune. Sicuramente usufruiremo dei servizi messi a disposizione dalla Provincia, perché rappresentano per noi una grandissima risorsa. La possibilità di contare sul supporto degli uffici provinciali sarà un valore aggiunto per affrontare al meglio le sfide amministrative e cogliere le opportunità di finanziamento e sviluppo per il nostro territorio.”