CASTELL’AZZARA – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 nel territorio comunale di Castell’Azzara, lungo la strada provinciale Pitigliano–Santa Fiora, l’arteria che collega i due centri dell’area amiatina.

Un uomo di 42 anni è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato soccorso dal personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche un’ambulanza della Misericordia di Santa Fiora con infermiere e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso