GAVORRANO – Recupero in vista per la Dance Project Nippon Bu-Do Gavorrano, pronta a salire sul palco con il tradizionale saggio-spettacolo di fine anno intitolato «Tra le Righe», un emozionante viaggio nel mondo della letteratura e dei libri attraverso la danza.
L’appuntamento, inizialmente in programma ieri sera, mercoledì 1° luglio, e rinviato a causa della pioggia, si terrà questa sera, giovedì 2 luglio, alle 21.15 al Teatro delle Rocce.
Sul palco gli allievi delle insegnanti Alessia Luschi, Elena Liparoto, Angelica Piccolo e Vittoria Cassigoli, per una serata ricca di emozioni, arte e spettacolo.
A guidare il pubblico sarà il presentatore Roberto Piccolo, mentre la manifestazione è promossa dalla società presieduta da Davide Benelli.
I biglietti sono ancora disponibili e potranno essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo direttamente all’ingresso del teatro.
Per informazioni: 328 8669527.