GROSSETO – Un gesto di generosità che diventa anche occasione per riflettere sul futuro dei servizi di salute mentale. L’Oasi, l’associazione “ombrello” dei gruppi di auto-mutuo-aiuto che gestisce la Casa Ama di via Parini, ha voluto ringraziare pubblicamente Giuseppe Iadimarco per la donazione liberale dei fondi raccolti in occasione della sua festa di pensionamento.

Iadimarco ha lavorato come infermiere nel servizio di salute mentale per quarant’anni, ricoprendo ruoli di direzione nei servizi di Follonica e di Orbetello. La festa è stata molto partecipata da un folto gruppo di operatori che hanno fatto la storia dei servizi di salute mentale nella provincia, in applicazione della legge di riforma psichiatrica numero 180 del 1978, costruendo una rete di servizi d’avanguardia a favore delle persone con problemi di salute mentale.

Proprio su questa esperienza Iadimarco ha presentato il proprio libro autobiografico, dal titolo significativo «Il mio ponte di vista».

Nel corso dell’incontro tutti i presenti hanno auspicato che venga superata l’attuale crisi dei servizi, dovuta al “sottofinanziamento e alla riduzione del personale, e che si torni alla buona gestione che ha caratterizzato il servizio di salute mentale grossetano”, grazie soprattutto alla dedizione di operatori come Giuseppe Iadimarco.