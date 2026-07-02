GROSSETO – Si è concluso il percorso congressuale del Partito Democratico in provincia di Grosseto. Al termine delle votazioni degli iscritti è stato confermato alla guida della Federazione provinciale Giacomo Termine, che ha ottenuto 753 voti, pari al 97,79% dei voti validi. Lo sfidante Alessio Scheggi ha raccolto 17 preferenze, pari al 2,21%.
Complessivamente erano 1.481 gli aventi diritto al voto. Alle urne si sono presentati 821 iscritti, con un’affluenza del 55,44%. Le schede bianche sono state 48, mentre quelle nulle 3.
Il congresso provinciale arriva al termine di un percorso che nelle settimane precedenti era stato caratterizzato anche da ricorsi e confronti interni, prima della conclusione delle votazioni nei circoli del territorio.
Eletti i segretari dei circoli
Contestualmente sono stati rinnovati anche gli organismi territoriali del partito, con l’elezione dei segretari dei circoli comunali e territoriali.
Questi i nuovi segretari:
- Monterotondo Marittimo: Cristina Garnini
- Montieri: Francesco Trombetta
- Massa Marittima: Flavio Zazzeri
- Gavorrano: Mirko Mori
- Scarlino: Marco Vichi
- Follonica: Matteo Iannitelli
- Roccastrada: Roberto Calvellini
- Grosseto: Marco Simiani
- Scansano: Teresa Bartoli
- Castiglione della Pescaia: Vezio Coradeschi
- Manciano: Alessandro Giomarelli
- Magliano in Toscana: Gianfranco Pastorelli
- Orbetello: Cristiano Vadi
- Pitigliano: Pietro Bernardini
- Sorano: Alberto Allegrini
- Castell’Azzara: Luigi Benelli Di Maro
- Santa Fiora: Beatrice Forteschi
- Arcidosso: Rachele Nanni
- Castel del Piano: Federico Badini
- Seggiano: Simone Savelli
- Cinigiano: Simonetta Borracelli
Rinnovata anche l’assemblea provinciale
Nel corso del congresso sono stati inoltre eletti i delegati che andranno a comporre la nuova assemblea provinciale del Partito Democratico. I rappresentanti sono stati scelti nei diversi circoli della provincia, da Alberese all’Amiata, passando per Grosseto, Follonica, la zona nord e l’area sud della Maremma, completando così il rinnovo degli organismi dirigenti della Federazione provinciale.
Con la proclamazione degli eletti si conclude quindi la fase congressuale del Partito Democratico grossetano, chiamato ora ad avviare la nuova stagione politica sotto la guida del segretario provinciale riconfermato Giacomo Termine.
I delegati eletti all’assemblea provinciale
Alberese: Luisa Zella, Fabio Favali, Michela Cogno, Fulvia Marini, Roberto Valente.
Albinia: Fabrizio Mecarozzi, Cristina Comandi.
Arcidosso: Rachele Nanni, Jacopo Marini, Doriano Caverni.
Bagno di Gavorrano: Mirko Mori, Francesca Mondei, Fabrizio Tonini, Beatrice Cursi, Giulio Querci, Virginia Cantini, Claudio Fiorini, Roberta Faucci, Daniele Tonini, Martina Castelli, Mirto Onofri.
Braccagni: Catia Granini, Roberto Spadi.
Capalbio: Luca Valente.
Castel del Piano: Federico Badini, Cinzia Pieraccini, Stanislao Pioli, Simona Ulivieri, Davide Mazzi, Doretta Frisi, Simone Sanità, Cristina Massai, Roberto Ulivieri.
Castell’Azzara: Luigi Junior Benelli Di Maro, Elena Rossi, Massimo Guidotti, Daniela Baldoni, Tommaso Relitti.
Castiglione della Pescaia: Vezio Coradeschi, Flavio Fusi, Guido Oriandini, Susanna Lorenzini, Federico Mazzarello, Giampaola Pachetti, Sandra Mucciarini, Fabio Tavarelli, Stefano Righini, Jessica Beatrice Bello.
Cinigiano: Simonetta Borracelli, Rossella Micheloni, Giacomo Bovini, Maurizio Chegai.
Civitella Paganico: Claudio Renzetti.
Follonica: Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella, Gesuè Ariganello, Sara Buttitta, Cristiano Battisti, Carla Guiducci, Antonello Mango, Assunta Astorino, Andrea Benini, Donatella Spadi, Michele Candela, Paola Brunello, Gianni Traversari, Chiara Del Regno, Mario Matteucci, Elisabetta Sabatini, Alberto Galeotti.
Fonteblanda: Alessandro Ragusa, Serena Barsellini.
Grosseto Barbanella-Gorarella: Mariano Genovese, Cecilia Buggiani, Stefano Cappuccini, Daniele Capperucci, Elisa Tiribocchi, Simone Bottazzo, Giulia Miserocchi, Ciro Cirillo, Marisa Biagioli, Roberto Gallai, Paola Giannelli, Raffaele De Melas.
Grosseto Centro-Pace: Filippo Presenti, Carla Guida, Maurizio Lorenzoni, Veronica Tancredi, Riccardo Vannozzi, Nadia Perino, Stefano Rosini, Gisella Ginanneschi, Alessandro Landi, Maria Claudia Rampiconi, Marcello Periccioli, Demetrio Cozzupoli.
Isola del Giglio: Ivan Terrosi.
Magliano in Toscana: Cecilia Guerrini, Gabriele Canzonetti, Monica Stefanini.
Manciano: Serena Bergamaschi, Alberto Bertinelli.
Marina di Grosseto: Simone Bartolini, Federica Bartolini, Saimo Biliotti, Michela Materazzi, Elio Pagliai, Fiorella Polla, Guido Donnini.
Marsiliana: Roberto Bonemei.
Massa Marittima: Marcello Giuntini, Anna Magrini, Riccardo Rapezzi, Giuliana Fazzini, Cosimo Goiardo Gabrielli, Francesca Cheli, Maurizio Giovannetti, Laura Pranti, Matteo Donati, Irene Grassini, Michele Giordano, Ambra Fontani.
Monterotondo Marittimo: Roberto Creatini, Monica Cavicchioli, Paolo Vannetti, Cristina Garnini, Fabrizio Gonnelli, Cinzia Bucci, Avio Bardelloni, Paola Bucci.
Montiano: Gianfranco Pastorelli, Giulia Angelini, Dario Bandinelli, Cristina Martucci.
Montieri: Nicola Verruzzi, Graziella Vatti, Francesco Trombetta, Rita Danti.
Monte Argentario: Veronica Bracci, Massimo Castriconi, Alessandra Fanciulli, Luigi Fanciulli, Michela Fanciulli, Lorenzo Bracci.
Orbetello: Mauro Barbini, Lauretta Bianchi, Andrea Monticelli, Margherita Ambrogetti Damiani.
Pitigliano: Emilio Celata, Angela Pavone.
Ribolla-Roccastrada-Sticciano-Piloni: Francesco Limatola, Stefania Pacciani, Giancarlo Innocenti, Eleonora Pellegrini, Roberto Fenili, Loredana Santi, Emiliano Rabazzi, Vera Bartalucci, Roberto Calvellini, Dada Landi, Elena Menghini, Giorgio Catoni.
Roselle: Federico Catocci, Giovanna Stellini, Cristian Sensi, Anna Guidoni, Valter Nunziatini.
Santa Fiora: Federico Balocchi, Ida Ricci, Francesco Biondi, Beatrice Forteschi, Daniele Durazzi, Marcella Fazzoli.
Scansano: Piero Rossi, Gabriella Capone, Rossano Teglielli, Olga Iannicelli, Giovanni Montebove.
Scarlino Scalo: Guido Mario Destri, Giusi Rizzo, Ilario Formica.
Seggiano: Francesca Pieri, Simone Savelli, Cristina Bizzarri, Daniel Turcheschi.
Sorano: Luciano Grillo, Cristina Neri.
Tatti: Stefania Cionini.
Valpiana: Lorenzo Balestri, Irene Marconi, Marcello Fusi, Luana Tommi, Niccolò Spadini.
Circolo Trasporti Grosseto: Paolo Cicerchia, Michela Tassi, Milton Biliotti, Lucia Vitelli, Tiziano Romualdi, Francesca Garofalo, Piero Poli.