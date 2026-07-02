GROSSETO – Si è concluso il percorso congressuale del Partito Democratico in provincia di Grosseto. Al termine delle votazioni degli iscritti è stato confermato alla guida della Federazione provinciale Giacomo Termine, che ha ottenuto 753 voti, pari al 97,79% dei voti validi. Lo sfidante Alessio Scheggi ha raccolto 17 preferenze, pari al 2,21%.

Complessivamente erano 1.481 gli aventi diritto al voto. Alle urne si sono presentati 821 iscritti, con un’affluenza del 55,44%. Le schede bianche sono state 48, mentre quelle nulle 3.

Il congresso provinciale arriva al termine di un percorso che nelle settimane precedenti era stato caratterizzato anche da ricorsi e confronti interni, prima della conclusione delle votazioni nei circoli del territorio.

Eletti i segretari dei circoli

Contestualmente sono stati rinnovati anche gli organismi territoriali del partito, con l’elezione dei segretari dei circoli comunali e territoriali.

Questi i nuovi segretari:

Monterotondo Marittimo: Cristina Garnini

Cristina Garnini Montieri: Francesco Trombetta

Francesco Trombetta Massa Marittima: Flavio Zazzeri

Flavio Zazzeri Gavorrano: Mirko Mori

Mirko Mori Scarlino: Marco Vichi

Marco Vichi Follonica: Matteo Iannitelli

Matteo Iannitelli Roccastrada: Roberto Calvellini

Roberto Calvellini Grosseto: Marco Simiani

Marco Simiani Scansano: Teresa Bartoli

Teresa Bartoli Castiglione della Pescaia: Vezio Coradeschi

Vezio Coradeschi Manciano: Alessandro Giomarelli

Alessandro Giomarelli Magliano in Toscana: Gianfranco Pastorelli

Gianfranco Pastorelli Orbetello: Cristiano Vadi

Cristiano Vadi Pitigliano: Pietro Bernardini

Pietro Bernardini Sorano: Alberto Allegrini

Alberto Allegrini Castell’Azzara: Luigi Benelli Di Maro

Luigi Benelli Di Maro Santa Fiora: Beatrice Forteschi

Beatrice Forteschi Arcidosso: Rachele Nanni

Rachele Nanni Castel del Piano: Federico Badini

Federico Badini Seggiano: Simone Savelli

Simone Savelli Cinigiano: Simonetta Borracelli

Rinnovata anche l’assemblea provinciale

Nel corso del congresso sono stati inoltre eletti i delegati che andranno a comporre la nuova assemblea provinciale del Partito Democratico. I rappresentanti sono stati scelti nei diversi circoli della provincia, da Alberese all’Amiata, passando per Grosseto, Follonica, la zona nord e l’area sud della Maremma, completando così il rinnovo degli organismi dirigenti della Federazione provinciale.

Con la proclamazione degli eletti si conclude quindi la fase congressuale del Partito Democratico grossetano, chiamato ora ad avviare la nuova stagione politica sotto la guida del segretario provinciale riconfermato Giacomo Termine.