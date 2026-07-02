FOLLONICA – Hanno piazzato una tenda in spiaggia, e ci sono “andati a vivere”. Sino a quando la loro presenza non è stata segnalate alle forze dell’ordine.

Questa mattina, sulla spiaggia di Senzuno, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Follonica per rimuovere il bivacco abusivo e multare i due occupanti.

Alla richiesta di documenti però i due non hanno saputo fornirne alcuno. Gli agenti hanno così scoperto che i due erano clandestini, e dalla multa di campeggio abusivo sono passati all’identificazione. I due sono stati accompagnati in caserma, a Follonica, e sono tuttora in corso le operazioni di fotosegnalazione.