GROSSETO – Dopo il trionfo delle Under 16, anche le Under 19 del Big Mat Bsc Grosseto si aggiudicano il campionato regionale di softball. Le ragazze di Enrico Franceschelli si sono laureate campionesse battendo per 7-2, allo stadio Simone Scarpelli, la Fiorentina. “Il gruppo – commenta il manager biancorosso – ha messo in evidenza una maturità tale che ci fa ben sperare per le prossime fasi nazionali”.

Nelle fasi nazionali però la compagine biancorossa sarà priva del talento di Evy Childers che andrà negli Stati Uniti per proseguire gli studi: “Ad Evy porgo un entusiastico arrivederci – conclude Franceschelli – Una ragazza che nei due anni in cui l’ho allenata ha dato esempio di abnegazione, forza, serietà. Tutti i coach vorrebbero una ragazza così in squadra”.

In Serie B invece la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto incassa una vittoria e una sconfitta. Le biancorosse di Paolo Verrecchia prima battono 14-2 l’Old Parma, poi cedono il passo per 13-0 alla Fortitudo Bologna. “Nella prima gara ho visto le ragazze ben comportarsi sia in fase difensiva che in quella offensiva – dichiara il manager Paolo Verrecchia -. Nel secondo match invece, pur lottando su ogni pallina, la squadra non è riuscita in questo caso a imporsi”.

Per il mondo del baseball, gli Under 18 hanno vinto per 12-1 in cinque inning contro la Fiorentina Red, sul diamante di San Casciano. Gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto strappano invece un pareggio con gli Etruscan fighters. Sabato 27 giugno, infatti, vincono per 16-4, mentre martedì 30 giugno cedono il passo per 14-12.

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