GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno valorizza le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, può contare sul patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e sul sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Settimana dopo settimana continuano ad arrivare nuove segnalazioni da tutta la provincia e le classifiche iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Alcune categorie vedono ormai leader consolidati, mentre in altre la sfida resta ancora molto aperta. Le graduatorie pubblicate rappresentano una fotografia provvisoria delle nomination raccolte fino a oggi e potranno cambiare con il proseguimento della prima fase del contest.

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al comando Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, con 9 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si trovano Dal Troglio di Paganico e Da Antonio, presente nel parcheggio di piazza De Barberi a Grosseto, entrambi con 1 nomination. La graduatoria continua ad arricchirsi con l’ingresso di nuove attività segnalate dai lettori, pur mantenendo al momento un leader ben definito. Come per tutte le categorie del contest, si tratta comunque di risultati ancora provvisori, destinati a evolversi con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma saldamente al vertice Ricci e Capricci con 23 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si registra un ex aequo tra Da Faido e Un Diavolo Per Capello, entrambi a quota 3 nomination, mentre Barber Shop Da Gian Luca segue con 2. Con 1 nomination ciascuno figurano inoltre Taglio Da Matti, Mrfrank Barbershop, Hair Color di Criscuolo Elisabetta e il nuovo ingresso Barbiere Da Franco. La graduatoria continua a prendere forma grazie alle segnalazioni dei lettori, ma resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti fino alla chiusura della fase delle nomination.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Mariana Grec di Grosseto, che sale a 49 nomination e consolida la propria leadership. In seconda posizione si conferma Bbeauty di Grosseto con 24 nomination, mentre Beauty e Aqua Spa, entrambe di Grosseto, condividono la terza posizione con 3 nomination ciascuna. Seguono Da Shopie con 2 nomination e, a quota 1, Virginia Professional Beauty, Aqua Spa Concept, Estetista Il Bello delle Donne e La Beauté, tutte attività di Grosseto. La categoria continua a registrare un costante aumento delle segnalazioni da parte dei lettori e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al primo posto Forno dei Papi di Bagnore con 3 nomination. Seguono Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano, La Bottega del Pane di Orbetello e Forno Cambri di Bagno di Gavorrano, tutti con 1 nomination. Anche in questa categoria le classifiche restano aperte e potranno cambiare con il proseguimento delle segnalazioni.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al comando Il Tropico di Grosseto, che sale a 175 nomination e consolida ulteriormente il proprio primato. Alle sue spalle si mantiene La Mandragola di Pitigliano con 70 nomination, seguita da Gelateria Arlekkino di Grosseto con 44 e da De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 40. Più distanziate Toko di Porto Santo Stefano, Orso Bianco di Castiglione della Pescaia, Papeete di Grosseto e Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia, tutte con 2 nomination. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica e Gusto Capalbio di Capalbio Scalo. La categoria si conferma una delle più partecipate dell’edizione.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Alla Pala Magica di Gavorrano, che raggiunge quota 77 nomination e mantiene un ampio vantaggio sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 15 nomination, mentre Al Castello di Montemassi sale a 7 e conquista il terzo posto provvisorio. Seguono Three Stars di Orbetello con 3 nomination e L’Angolo di Corrado di Grosseto con 2. Con 1 nomination figurano inoltre La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Zero Distanze del Puntone, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Beccapizza di Grosseto e My Food La Longevia di Grosseto. La graduatoria resta comunque provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra una lotta sempre più serrata ai vertici. Al momento guida la graduatoria Al Castello di Montemassi con 77 nomination, seguito da Trattoria Maremmabona di Roselle con 39 e da Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31. In quarta posizione si trova Il Bisbetico di Ribolla con 13 nomination, mentre Il Localino di Scarlino e Borgo Pesca raccolgono 9 nomination ciascuno. Seguono Skipper Beach di Castiglione della Pescaia con 8 nomination, Sopra Lo Skipper con 6, Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee e Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano con 4. Con 3 nomination figura La Parolaccia di Roselle, mentre Toro Briaco di Polverosa e Ristorante Il Rosmarino di Montemassi raccolgono 2 nomination. Numerose anche le attività presenti con 1 nomination. La categoria si conferma una delle più competitive dell’edizione e la classifica è ancora destinata a cambiare.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi il primato di Il Balugano del Puntone, che raggiunge quota 13 nomination. In seconda posizione si porta Bagno Cerboli di Follonica, località Prato Ranieri, con 2 nomination. Con 1 nomination ciascuno figurano Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria, La Bussola, Kursaal, Bagno Dlf, Cral Le Poste e Mio e Tuo di Marina di Grosseto, Mamaibeach di Scarlino, Il Tramonto della Giannella e Bagno Gabry di Marina di Grosseto. Una graduatoria che continua ad arricchirsi di settimana in settimana e che resta ancora provvisoria.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori possono indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google disponibile in fondo all’articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1° settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticceri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie.