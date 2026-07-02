GROSSETO – Incidente rocambolesco questa mattina a Grosseto in via Uranio nella carreggiata direzione mare.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato colpendo altre due vetture che parcheggiate proprio in quella zona.

Una donna è rimasta ferita. Il traffico è stato rallentato e per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente la strada è stata chiusa temporaneamente.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale, mentre la Polizia di Stato di supporto ha coadiuvato i soccorsi coordinati dalla Croce rossa.