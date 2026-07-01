CASTEL DEL PIANO – Entra nel vivo il percorso di avvicinamento al Palio delle Contrade 2026, con l’annuncio del nome dell’artista chiamata a dipingere il Palio e dell’associazione scelta per offrire il Baccile, due scelte che accompagnano la preparazione della festa e ne raccontano il legame con l’arte, la tradizione e la comunità di Castel del Piano.

Il Magistrato del Palio ha assegnato il compito di realizzare il Palio 2026 a Silvia Gasparrini, artista senese con un percorso più che ventennale nella pittura iconografica tradizionale. Nata a Siena nel 1975, Gasparrini ha sviluppato nel tempo una ricerca artistica legata all’arte sacra, alla tradizione iconografica e ai linguaggi pittorici antichi, coltivando collaborazioni con enti e associazioni culturali.

Il suo percorso conserva anche un legame diretto con l’immaginario delle contrade e con la pittura di ispirazione medievale: fin dagli anni giovanili si è dedicata alla realizzazione di barberi su legno, stemmi delle contrade su seta e su tavola, tamburi e stendardi. Una sensibilità che dialoga con la storia, con il simbolo e con la forza rituale del Palio.

Accanto al nome dell’artista, la Consulta delle Contrade ha scelto la Filarmonica Rossini per la realizzazione del Baccile 2026, il premio riservato alla contrada che, nel corteo storico dell’8 settembre, saprà offrire la migliore interpretazione, valorizzando qualità della rappresentazione, coerenza, cura dei dettagli e capacità di restituire il senso profondo della tradizione.

La scelta della Filarmonica Rossini riconosce il ruolo di una realtà storica e radicata nella comunità di Castel del Piano, da sempre legata alla vita culturale e sociale del paese. La banda rappresenta una presenza familiare e preziosa nei momenti pubblici, nelle ricorrenze e nelle occasioni che costruiscono il senso di appartenenza della comunità.

Il lavoro dell’artista e la realizzazione del Baccile accompagneranno i prossimi mesi, entrando nel calendario di attesa che condurrà Castel del Piano alla giornata dell’8 settembre.