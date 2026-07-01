FOLLONICA – Un grande squalo è stato trovato morto nella giornata di ieri lungo la scogliera di Follonica. Dopo la segnalazione, la Capitaneria di porto ha coordinato le operazioni di recupero, affidando il traino della carcassa a Gianni Ramazzotti, del porto turistico di Puntone, che con la propria imbarcazione ha trasportato l’animale fino al porto.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno squalo capopiatto, una specie che vive abitualmente a grandi profondità e che viene avvistata solo raramente vicino alla costa. L’esemplare misura circa 4,5 metri di lunghezza e avrebbe un peso stimato intorno ai 400 chilogrammi.

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Lo squalo si trova attualmente nel porto di Puntone, dove è stato mantenuto legato alla banchina e immerso in acqua per limitare i cattivi odori in attesa degli accertamenti.

Nella mattinata di oggi sono previste le operazioni di campionamento da parte degli operatori dell’Università di Siena, che effettueranno gli esami necessari per raccogliere dati sull’esemplare e cercare di chiarire le cause della morte.