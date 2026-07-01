TALAMONE – La proposta di legge di iniziativa popolare per il distacco delle frazioni di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello e la loro aggregazione al Comune di Magliano in Toscana compie un passo decisivo.

Il 25 giugno, infatti, la Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, al termine della prevista istruttoria tecnica, ha dichiarato procedibile il progetto di legge presentato dal comitato promotore. La pronuncia certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e consente l’avvio ufficiale dell’iter previsto dallo Statuto della Regione Toscana per le leggi di iniziativa popolare.

Si apre ora la fase più importante: quella della raccolta delle firme, passaggio indispensabile affinché il progetto possa essere depositato definitivamente presso il Consiglio regionale e avviare il successivo esame nelle competenti commissioni e in aula.

Per il raggiungimento dell’obiettivo sarà necessario raccogliere un numero significativo di sottoscrizioni nei due comuni interessati. Lo Statuto regionale prevede infatti che aderiscano all’iniziativa almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Magliano in Toscana e almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Orbetello.

Nei prossimi giorni saranno resi noti il calendario delle iniziative pubbliche, i punti di raccolta delle firme e le modalità con cui tutti gli elettori interessati potranno sottoscrivere la proposta di legge. Il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano promuoverà inoltre incontri pubblici e momenti di confronto per illustrare ai cittadini i contenuti dell’iniziativa e le ragioni che hanno portato alla presentazione del progetto.

«La dichiarazione di procedibilità rappresenta un passaggio fondamentale – dicono dal Comitato -, perché conferma la piena correttezza del lavoro svolto e consente finalmente di dare la parola ai cittadini. Adesso inizia la fase più impegnativa ma anche quella più democratica dell’intero percorso. Saranno gli abitanti di Talamone, Fonteblanda, Magliano e Orbetello a poter sostenere con la propria firma una proposta che nasce dal basso e che punta esclusivamente a costruire un futuro amministrativo più coerente con la storia, la geografia, l’economia e le esigenze dei nostri territori» dichiarano i promotori».

Il Comitato promotore ricorda che «il progetto non è rivolto contro alcuna amministrazione comunale, ma intende offrire una soluzione istituzionale a una richiesta maturata negli anni e sempre più condivisa da una parte significativa della popolazione delle due frazioni, nella convinzione che l’aggregazione a Magliano in Toscana possa garantire una maggiore vicinanza amministrativa, una più efficace rappresentanza delle comunità locali e una migliore valorizzazione del territorio».

«La nostra sarà una campagna fondata sull’ascolto, sul dialogo e sulla massima trasparenza. Chiediamo ai cittadini di valutare la proposta nel merito e di contribuire, con la loro firma, a consentire che il dibattito possa arrivare nelle sedi istituzionali della Regione. È un’occasione importante di partecipazione democratica che riguarda il futuro delle nostre comunità».