SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino ha adottato il nuovo Piano di gestione forestale del complesso agricolo forestale regionale di Montioni, uno strumento di pianificazione che guiderà la gestione della foresta per i prossimi quindici anni, fino al 2039, nel rispetto della normativa regionale e degli obiettivi di tutela ambientale.

Il Comune di Scarlino è infatti l’ente competente alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale delle Bandite di Scarlino, in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con Ente Terre Regionali Toscane e con i Comuni interessati.

Il piano, redatto da Dream Italia su incarico del Comune, è il risultato di un articolato lavoro tecnico che ha previsto aggiornamenti catastali, rilievi sul campo e approfondimenti cartografici, oltre all’acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari, compresi quelli rilasciati dalla Regione Toscana in materia di valutazione di incidenza ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il documento individua gli indirizzi per una gestione sostenibile della Foresta di Montioni, ponendo al centro la conservazione della biodiversità, il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici e una pianificazione degli interventi capace di coniugare tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale. Il piano ha una validità di quindici anni ed è articolato in periodi operativi quinquennali.

«Con questo atto – dichiara l’assessore alle Bandite Silvia Travison – dotiamo il nostro territorio di uno strumento fondamentale per programmare la gestione della Foresta di Montioni con una visione di lungo periodo. Parliamo di un patrimonio naturalistico di straordinario valore che deve essere tutelato e valorizzato attraverso una gestione attenta, rispettosa degli equilibri ambientali e capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Il piano ci permette di programmare gli interventi in maniera responsabile, garantendo la conservazione della biodiversità e una fruizione sostenibile di questo importante patrimonio regionale».

Dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, il Piano di Gestione Forestale sarà trasmesso a Ente Terre Regionali Toscane per la verifica di conformità e la successiva approvazione definitiva, come previsto dalla normativa vigente.