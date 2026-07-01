FOLLONICA – Erano seduti su una panchina, e stavano sbucciando le arance con un coltello e un pennato di 30 centimetri quando un agente si è avvicinato e ha contestato e sequestrato le armi.

I due giovani, due turisti tedeschi di 20 anni, anche per la barriera della lingua, non sono stati in grado di spiegare il possesso di coltello e pennato.

Sono stati denunciati e i coltelli sequestrati. I fatti risalgono al marzo 2025.

L’avvocato Mimmo Fiorani, che li ha assistiti, ha ricostruito la vicenda: i due giovani erano stati al mercato a Follonica e avevano comprato uno un pennato e l’altro un coltello a farfalla. Poi, verso le 15, si erano seduti su una panchina in attesa dell’autobus per Caldana, dove erano ospiti. Per ingannare l’attesa si erano messi a mangiare delle arance, sbucciandole proprio con coltello e pennato.

Qui erano stati visti dalle forze dell’ordine che avevano contestato loro di aver portato “fuori dalla propria abitazione” il coltello e il pennato. In realtà, come era evidente anche dal fatto che c’era ancora il cartellino attaccato, le “armi” in un’abitazione non erano ancora mai entrate.

L’avvocato ha sottolineato l’assurdità per cui si possa liberamente acquistare questi strumenti, ma poi se ti trovano in possesso degli stessi anche immediatamente dopo l’acquisto, tu sia passibile di denuncia. Non è chiaro come uno dovrebbe portare a casa questi oggetti una volta comperati.

L’avvocato ha anche contestato il fatto che i ragazzi non conoscessero la lingua italiana, e di fatto nessuno si è preoccupato di procurare un interprete, né di mandare gli atti tradotti della denuncia, compreso l’avviso di conclusione delle indagini.

Il Pm, a cui il giudice Bilisari aveva rimesso gli atti, alla luce della memoria prodotta dall’avvocato Fiorani, ha deciso di archiviare il procedimento.