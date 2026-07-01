SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla concessione del servizio di ristorazione all’Auditorium, all’interno del complesso della Peschiera.
L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli operatori economici interessati a contribuire alla valorizzazione di uno degli spazi più significativi del territorio, destinato a ospitare eventi culturali, sociali e ricreativi.
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per le ore 10.00 del 10 luglio 2026.
Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://amministrazionetrasparente.comune.santafiora.gr.it/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/919
Info: Giorgio Monaci [email protected]