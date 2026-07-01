GROSSETO. Sette interventi sull’edilizia scolastica già conclusi, un nuovo impianto sportivo terminato a Follonica, la palestra del liceo Rosmini ancora in costruzione e 43 chilometri della Ciclovia Tirrenica realizzati, superando di 11 chilometri il target fissato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È il bilancio illustrato dalla Provincia di Grosseto sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse europee del Next Generation EU.

Complessivamente l’ente gestisce dieci interventi per un valore di circa 17 milioni di euro nell’ambito della Missione 4 dedicata a istruzione e ricerca, ai quali si aggiunge il ruolo di soggetto attuatore del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, un’opera da oltre 17,6 milioni di euro.

Edilizia scolastica: sette cantieri già conclusi

Per quanto riguarda il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, che vale circa 9,6 milioni di euro, la Provincia evidenzia di aver rispettato tutte le scadenze fissate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e l’avvio dei cantieri entro il 31 marzo 2023.

Sono già stati conclusi e collaudati gli interventi all’Istituto alberghiero Leopoldo II di Lorena di Grosseto, ai due lotti dell’Istituto Vittorio Fossombroni, alla palestra del polo liceale Aldi, ai due lotti dell’Istituto professionale enogastronomico di Orbetello e alla palestra dell’Istituto Zuccarelli di Pitigliano, per la quale è in corso il collaudo finale.

Resta invece in fase di realizzazione la nuova palestra del liceo Rosmini di Grosseto. Per quest’opera la Provincia spiega di aver dovuto sostituire il direttore dei lavori per motivi personali e di aver stanziato ulteriori 170 mila euro per garantire il raggiungimento degli standard energetici Nzeb (Nearly Zero Energy Building) e la completa collaudabilità dell’edificio.

L’incontro al Ministero

La Provincia sottolinea inoltre la costante interlocuzione con l’Unità di missione Pnrr del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il 26 giugno una delegazione dell’ente ha incontrato a Roma il dirigente dell’Ufficio monitoraggio, che avrebbe espresso apprezzamento per lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nel territorio grossetano.

Particolare rilievo assume il completamento dei sette interventi già ultimati, con i relativi certificati di fine lavori. Si tratta infatti di un risultato che contribuisce al raggiungimento del target nazionale previsto dal Pnrr, che richiede all’Italia di acquisire 1.400 certificati di ultimazione lavori entro il 30 giugno 2026 per gli interventi di edilizia scolastica.

Sport nelle scuole

Per gli interventi dedicati alle infrastrutture sportive scolastiche, dal valore complessivo di oltre 7,4 milioni di euro, la Provincia afferma di aver rispettato anche in questo caso tutte le milestone ministeriali.

È già conclusa e collaudata la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto del campo scuola di Follonica, mentre proseguono i lavori al campo scuola della Cittadella dello Studente di Grosseto. Per quest’ultimo intervento è stata concessa una proroga e il certificato di ultimazione lavori dovrà essere prodotto entro il 31 agosto 2026, nei termini previsti dalla normativa Pnrr.

Accanto ai finanziamenti europei, la Provincia ha inoltre investito 344 mila euro di risorse proprie per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici del campo scuola grossetano. L’intervento prevede l’adeguamento alle prescrizioni del Coni, il miglioramento energetico e il completo rinnovamento architettonico e impiantistico.

«Abbiamo lavorato con grande impegno e di questo ringrazio tutti gli uffici della Provincia – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –. Per la palestra della Cittadella dello Studente stiamo correndo e abbiamo aggiunto anche risorse nostre per completare l’intervento. Siamo fiduciosi di chiudere il progetto entro il 31 agosto, come previsto dagli ultimi decreti in materia di Pnrr. Per quanto riguarda la Cittadella abbiamo inoltre stanziato 180 mila euro che serviranno ad asfaltare tutta la viabilità interna, così da consentire una migliore fruizione degli spazi e garantire maggiori condizioni di sicurezza a studenti, personale e utenti dell’impianto».

Ciclovia Tirrenica: superato il target Pnrr

Un ulteriore capitolo riguarda il lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma, per il quale la Provincia opera come soggetto attuatore. L’intervento, finanziato con oltre 17,6 milioni di euro, aveva già rispettato la scadenza per l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2023.

Secondo quanto comunicato dall’ente, entro il 30 giugno sono stati completati i lavori relativi alla quota necessaria per il raggiungimento del target Pnrr. A fronte di un obiettivo fissato in 32 chilometri di percorso ciclabile, sono stati infatti realizzati complessivamente 43 chilometri, con un risultato superiore di 11 chilometri rispetto a quanto richiesto.

D’intesa con l’organo di collaudo, sono stati concessi ulteriori 60 giorni per completare alcune lavorazioni considerate marginali, non incidenti sulla funzionalità e sull’utilizzo dell’opera, come previsto dalla disciplina del Pnrr.