GROSSETO – Luigi Galimberti, 53 anni, imprenditore nel settore della innovazione, è il nuovo presidente del Rotary Club Grosseto. Subentra a Fabio Maria Gliozzi, magistrato che è stato presidente nell’annata rotariana appena trascorsa.

Nel corso della cerimonia del “Passaggio del Collare”, a La Giuncola di Alberese, il nuovo presidente, nel ringraziare per la carica ricevuta, ha sottolineato ai soci l’importanza della presenza, ricordando che l’entusiasmo è ciò che contraddistingue e fa la differenza. Ha quindi sottolineato che il Rotary è “servizio” e che, nel contesto della società, deve essere un polo di attrazione e di stimolo. “L’importante – ha detto Galimberti – è l’entusiasmo che abbiamo dentro, e che deve essere alimentato dal servizio.”

Da parte sua il presidente uscente, Fabio Maria Gliozzi, ha notato che “quella trascorsa è stata un’annata impegnativa, con spunti di un certo rilievo”, ed ha ricordato in particolare alcune iniziative: i due Global Grant, il District Grant, il Progetto Interhabile appena concluso, la manifestazione del Miglio d’Oro, i Concerti d’Autunno e il Premio Scriabin, oltre al Concorso per direttori d’orchestra.

Gliozzi ha inoltre ricordato i numerosi service, in particolare la donazione all’ospedale di Grosseto di una sonda ecografica e di un defibrillatore alla Caritas, oltre alle pubblicazioni: la rivista annuale e la pubblicazione degli atti sul convegno di studi su Fausto Corsi sulla salvaguardia della natura nella Toscana meridionale.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati attestati e riconoscimenti.

Un attestato al Parco Regionale della Maremma (ritirato dal Direttore, Simone Rusci) che è stato parte attiva assieme al Rotary nel progetto di piantumazione delle dune, e quattro Phf (Paul Harris Fellow), il massimo riconoscimento rotariano, che sono stati consegnati all’avv. Lorenzo Gremigni Francini per la vicinanza e il sostegno al Rotary in occasione dei Concerti d’Autunno; al Maestro Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici di Firenze e concertista di musica barocca; ad Elisabetta Teodosio per l’impegno profuso nell’organizzazione del “Miglio d’Oro”; a Filippo Soffici per essere stato fattivamente vicino al Club in occasione della pubblicazione degli atti del convegno su Corsi.

Come prassi la serata si è conclusa con la consegna di riconoscimenti ai membri del consiglio direttivo che ha coadiuvato il Presidente nel corso dell’annata appena conclusa.

Prossimo appuntamento, martedì 7 luglio, la visita ufficiale al club del nuovo governatore del distretto Rotary della Toscana.