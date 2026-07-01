Il ricordo dello Spi Cgil
Il cordoglio di Avis
Un ricordo intenso arriva anche dal presidente di Avis Provinciale Grosseto, Carlo Sestini, che ripercorre il lungo impegno associativo e umano di Schifano.
«Ci sono notizie che si vorrebbero non dover mai ricevere e quella della scomparsa di Gino Schifano è una di queste – ricorda Sestini – Oggi il mio dolore è immenso, perché non se ne va soltanto uno dei più grandi uomini che l’Avis abbia avuto nella nostra provincia, ma un amico vero, un confidente, un punto di riferimento costante nel mio percorso associativo. Con Gino se ne va una parte importante della storia dell’Avis e della comunità di Massa Marittima. Perdiamo una persona che ha fatto del volontariato la propria ragione di vita, mettendo sempre gli altri davanti a se stesso, con una naturalezza che appartiene solo alle persone davvero grandi. Ho avuto il privilegio di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di confrontarmi con lui in tante occasioni».
«Per me era una presenza preziosa, una di quelle persone alle quali sapevi di poterti rivolgere in ogni momento. Aveva sempre una parola giusta, un consiglio sincero, un’idea, una soluzione. E soprattutto aveva un cuore immenso. Il suo percorso dentro Avis parla da solo. È stato presidente di Avis Massa Marittima e suo consigliere, consigliere provinciale, consigliere regionale e membro dell’esecutivo di Avis Toscana. Ogni incarico lo ha ricoperto con serietà, competenza, umiltà e uno straordinario spirito di servizio. Le sue qualità organizzative e umane gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento anche per tante altre realtà della sua città, dagli Sbandieratori fino al Balestro del Girifalco, manifestazioni che amava profondamente e alle quali ha dedicato tempo, passione ed energie».
«Lo scorso marzo il destino lo aveva colpito duramente – prosegue Sestini – Un ictus, mentre si trovava in piazza Garibaldi, aveva cambiato improvvisamente la sua vita. Tutti abbiamo sperato che quei piccoli segnali di miglioramento potessero riportarcelo, ma purtroppo non è stato così. Sabato scorso le sue condizioni si sono aggravate fino al 30 giugno quando, all’ospedale di Massa Marittima, Gino ci ha lasciati. Quello che porterò sempre con me è il suo modo di essere. Era una persona allegra, di compagnia, capace di stemperare ogni tensione con una battuta, ma nello stesso tempo profonda, riflessiva, mai banale. Sapeva ascoltare e sapeva comprendere. Aveva una sensibilità rara. Ho sempre ammirato il rapporto che riusciva a creare con i giovani».
Sestini ricorda Schifano ricordandone anche la profonda umiltà. «Non si metteva mai in cattedra. Non aveva bisogno di impartire lezioni – racconta Sestini – Insegnava con l’esempio, con la dolcezza, con la coerenza dei suoi comportamenti. È così che ha formato tanti volontari, trasmettendo loro i valori più autentici della solidarietà, dell’altruismo e dell’amicizia. Quello che stiamo vivendo è un periodo terribilmente doloroso per tutta la nostra associazione. Solo pochi giorni fa abbiamo dovuto affrontare l’improvvisa scomparsa di Mauro Ferrari, storico volontario e marito della presidente di Avis Roccastrada. Oggi piangiamo una nuova perdita. Questa volta annunciata da mesi di sofferenza e di speranza, ma non per questo meno devastante».
«Il dolore non si misura dalla rapidità con cui arriva una notizia, ma dal vuoto che lascia. E il vuoto che lascia Gino è enorme. E poi c’erano le sue “romanzine”. Quelle che iniziavano con una battuta e finivano sempre per lasciarti qualcosa su cui riflettere. Ci mancheranno. Mi mancherà quel suo modo schietto e sincero di dire le cose, a volte diretto, senza mediazioni, ma sempre mosso dall’affetto e dall’onestà. Mi mancherà la sua sobrietà, la sua disponibilità, il suo grande cuore. Oggi, come presidente di Avis Provinciale Grosseto, ma soprattutto come amico, sento il dovere di dire grazie. Grazie, Gino, per tutto quello che hai fatto per Avis. Grazie per quello che hai donato alla tua Massa Marittima», dice Sestini.
«Grazie per il tempo che hai regalato agli altri, che è il bene più prezioso che ogni persona possiede e che tu hai scelto di donare senza riserve – conclude il presidente Avis – Grazie perché hai formato tutti noi, insegnandoci con i fatti che il volontariato non è un’attività, ma uno stile di vita. Ciao Gino. Continueremo a portare avanti i valori che ci hai trasmesso. E ogni volta che parleremo di solidarietà, di altruismo e di amicizia, ci sarà sempre un po’ di te accanto a noi. Alla tua famiglia, a tua moglie Luciana, a tua figlia Giulia e a tuo figlio Lorenzo e a tutti i tuoi cari rivolgo, a nome mio personale e di tutta Avis Provinciale Grosseto, il più profondo e sincero abbraccio. Sappiate che il ricordo di Gino continuerà a vivere in ogni volontario che ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino e in ogni gesto di solidarietà che, anche grazie al suo esempio, continueremo a compiere».