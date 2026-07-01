MASSA MARITTIMA – Una comunità in lutto per la perdita la scomparsa di Gino Shifano, venuto a mancare nel pomeriggio di ieri, 30 giugno.

Figura molto conosciuta e apprezzata a Massa Marittima, Gino ha lasciato un segno importante nella vita della comunità, dalla presidenza Avis agli sbandieratori del Balestro del Girifalco, dalla vita politica massetana fino al suo impegno sindacale nel direttivo Spi Cgil di Massa Marittima.

Profondo il cordoglio della Società dei Terzieri massetani, che lo ricorda con un messaggio di Rudi Renzi: «Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Gino Schifano, da sempre anima e cuore pulsante della Compagnia Sbandieratori e Musici. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso hanno accompagnato generazioni di sbandieratori, lasciando un segno che non si cancella. Gino non era solo un compagno di bandiera, era un punto di riferimento, un maestro, un amico. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza».

Il ricordo dello Spi Cgil

Anche lo Spi Cgil gli rivolge un messaggio accorato: «Ciao Gino, nel poco tempo che ci siamo conosciuti ho apprezzato la tua capacità di essere sempre presente e disponibile per tutto e per tutti, senza smanie di protagonismo – ricorda Stefano Vermigli, segretario Spi Cgil Massa Marittima – Porta un abbraccio a Enzo che, come te, sarà sempre nei nostri cuori».

Il cordoglio di Avis

Un ricordo intenso arriva anche dal presidente di Avis Provinciale Grosseto, Carlo Sestini, che ripercorre il lungo impegno associativo e umano di Schifano. «Ci sono notizie che si vorrebbero non dover mai ricevere e quella della scomparsa di Gino Schifano è una di queste – ricorda Sestini – Oggi il mio dolore è immenso, perché non se ne va soltanto uno dei più grandi uomini che l’Avis abbia avuto nella nostra provincia, ma un amico vero, un confidente, un punto di riferimento costante nel mio percorso associativo. Con Gino se ne va una parte importante della storia dell’Avis e della comunità di Massa Marittima. Perdiamo una persona che ha fatto del volontariato la propria ragione di vita, mettendo sempre gli altri davanti a se stesso, con una naturalezza che appartiene solo alle persone davvero grandi. Ho avuto il privilegio di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di confrontarmi con lui in tante occasioni». «Per me era una presenza preziosa, una di quelle persone alle quali sapevi di poterti rivolgere in ogni momento. Aveva sempre una parola giusta, un consiglio sincero, un’idea, una soluzione. E soprattutto aveva un cuore immenso. Il suo percorso dentro Avis parla da solo. È stato presidente di Avis Massa Marittima e suo consigliere, consigliere provinciale, consigliere regionale e membro dell’esecutivo di Avis Toscana. Ogni incarico lo ha ricoperto con serietà, competenza, umiltà e uno straordinario spirito di servizio. Le sue qualità organizzative e umane gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento anche per tante altre realtà della sua città, dagli Sbandieratori fino al Balestro del Girifalco, manifestazioni che amava profondamente e alle quali ha dedicato tempo, passione ed energie».