GROSSETO – Ha 11 anni e un traguardo che pochi coetanei al mondo possono vantare: Luca, parmigiano di nascita ma maremmano d’adozione, si è qualificato ai Campionati mondiali di Pokémon Trading Card Game, in programma a San Francisco dal 28 al 30 agosto.

Luca gareggia nella categoria Junior e ha conquistato il pass per il Mondiale grazie a una stagione di alto livello nel circuito competitivo europeo e nazionale. Dopo la partecipazione a diversi tornei del circuito ufficiale, è arrivato il piazzamento nella Top 16 al Regional Championship di Praga, seguito dalla vittoria al Regional Championship di Utrecht: un risultato che gli ha garantito l’invito alla competizione più importante dell’anno.

Non solo un gioco di carte

Il Pokémon Trading Card Game, spesso conosciuto semplicemente come “gioco di carte Pokémon”, «è in realtà una disciplina competitiva internazionale che richiede preparazione, capacità strategica, concentrazione e gestione della pressione – racconta la famiglia di Luca -. I tornei riuniscono giocatori da tutto il mondo e sono organizzati per categorie di età, con un livello tecnico sempre più alto anche tra i più giovani».

L’allenamento in Maremma

Per Luca «l’appuntamento di San Francisco rappresenta un traguardo straordinario: avrà la possibilità di confrontarsi con i migliori giocatori Junior del mondo e di vivere un’esperienza sportiva e personale indimenticabile. La sua qualificazione è anche motivo di orgoglio per il territorio, che potrà seguire il percorso di un giovane giocatore locale arrivato fino al palcoscenico mondiale».