GROSSETO – Il transito di una rapida perturbazione potrebbe portare temporali sparsi, già dal pomeriggio di oggi, mercoledì. Dai rilievi settentrionali, nel pomeriggio, si estenderanno in serata sulle zone di nord-ovest, costa inclusa, e quindi nelle zone interne.

Nella giornata di domani, giovedì, le rovesci o temporali sparsi dovrebbero interessare tutta la regione, con fenomeni localmente anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandine.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino a tutto giovedì 2 luglio il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in corso per quasi tutta la regione, includendo, dalle 21 di oggi fino a tutta la giornata di domani, anche le residue zone meridionali e le isole, inizialmente escluse dall’allerta.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.