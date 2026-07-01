Foto di repertorio

GROSSETO – Si è conclusa nella cornice dell’Agriturismo Il Grano di Bramante la stagione 2025/2026 del burraco targato Uisp. Un’annata che ha fatto registrare numeri straordinari e un successo andato oltre il semplice aspetto ludico. Moltissimi nuovi appassionati si sono infatti avvicinati ai tavoli da gioco, abbracciando in pieno la filosofia dell’associazione: una visione dello sport e del tempo libero che mette al bando l’ossessione per la vincita a tutti i costi, valorizzando invece la socializzazione, l’inclusione e il rispetto del codice etico.

La vera carta vincente di questa stagione, però, è stata la solidarietà. Grazie alla generosità e alla costante partecipazione dei giocatori, una parte dei proventi delle serate è stata raccolta per sostenere una causa importantissima. Durante la festa finale, il presidente della Uisp provinciale, Massimo Ghizzani, ha consegnato un assegno di mille euro a Caterina Vargiu, presidente della sezione provinciale dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e giocatrice di burraco con la Uisp.

L’Aism rappresenta l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, occupandosi di indirizzare e promuovere la ricerca scientifica, garantire servizi socio-sanitari sul territorio per le persone colpite dalla patologia e per i loro familiari, e tutelare i diritti dei più fragili. La donazione della Uisp Grosseto andrà a supportare direttamente le attività e i servizi che la sezione locale offre sul territorio maremmano.

“Questo contributo da mille euro è il risultato del grande cuore di tutti i nostri tesserati — dichiara il presidente Massimo Ghizzani — e consegnarlo a Caterina Vargiu e all’Aism di Grosseto è stato il momento più emozionante di una serata che è stata una vera festa per tutti. Quando diciamo che il burraco alla Uisp fa bene all’anima, intendiamo proprio questo: la capacità di unire le persone attorno a un tavolo verde e trasformare il divertimento in un aiuto concreto per chi affronta sfide quotidiane difficili”.

A fargli eco è Maria Teresa Ferrini, responsabile Uisp solidarietà, che rimarca il valore sociale del progetto. “Il burraco rappresenta ormai il cuore della solidarietà Uisp. Quest’anno abbiamo visto una risposta straordinaria da parte dei giocatori, che hanno capito lo spirito profondo delle nostre iniziative. Vedere la gioia nei partecipanti e sapere che, grazie a loro, l’Aism potrà contare su una risorsa in più, ci conferma che la strada è quella giusta”.