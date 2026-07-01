GROSSETO – «Assistiamo ancora una volta al consueto esercizio di propaganda da parte del presidente Francesco Limatola, che vorrebbe far passare per “oro che luccica” anche quello che, alla prova dei fatti, non lo è affatto».

Così, Olga Ciaramella, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale, in merito all’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2026.

«L’approvazione della variazione di bilancio 2026 da circa 3,4 milioni di euro viene sbandierata dall’amministrazione provinciale come una manovra straordinaria ed epocale, ma analizzando nel dettaglio le cifre e la reale situazione del nostro territorio, emerge una narrazione ben distante dalla realtà dei fatti. Per questo motivo, insieme al collega consigliere provinciale e sindaco di Semproniano Luciano Petrucci, abbiamo espresso con convinzione il nostro voto contrario sulla proposta di consiglio relativa al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028».

«Entrando nel merito dei provvedimenti adottati – commentano Ciaramella e Petrucci – l’insufficienza degli stanziamenti è palese, in particolar modo se guardiamo allo stato drammatico in cui versa la viabilità provinciale. Destinare poche centinaia di migliaia di euro a singole arterie stradali, a fronte di chilometri e chilometri di asfalto dissestato e di collegamenti storicamente trascurati, in special modo nelle zone interne, rappresenta una vera e propria “goccia in un mare” di carenze gestionali».

«Le manutenzioni sulle nostre strade provinciali lasciano drammaticamente a desiderare, mettendo quotidianamente a rischio la sicurezza degli automobilisti, dei lavoratori e dei turisti che proprio in questi giorni frequentano la Maremma. Rimane totalmente irrisolto il tema della viabilità e del trasporto pubblico locale della cittadella dello studente: non basta aver scaricato sul comune capoluogo – non di sinistra – ogni impegno, quando si finanzia con i soldi del Pnrr un impianto sportivo prevedendo un aumento esponenziale delle presenze in quell’area».

«Non basta certo rifare una piccola parte della segnaletica orizzontale o stanziare micro-fondi spot per risolvere criticità che necessiterebbero di ben altra pianificazione e di investimenti massicci. Rammentiamo che grazie ai fondi destinati dal governo Meloni verrà messa in sicurezza la ex-strada provinciale del Cipressino, passata alla competenza della Regione Toscana. Nonostante le strade amministrate siano diminuite, rimane l’inefficienza e l’inefficacia dell’Ente provinciale».

«Anche sul fronte dell’istruzione, la retorica del presidente Limatola si scontra con vistose e ingiustificabili dimenticanze – afferma Ciaramella –. Nella manovra non abbiamo visto un solo euro in più, di quello già in precedenza stanziato e fermo da anni, del contributo destinato al Polo universitario grossetano. Un’istituzione che dovrebbe rappresentare il motore culturale ed economico della nostra provincia e che invece viene regolarmente lasciata ai margini dell’agenda politica di questa amministrazione».

«Proprio per sanare questa totale assenza di visione, presenterò una mozione specifica per la rivalutazione della contribuzione annuale della provincia di Grosseto alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e per la promozione di un’azione istituzionale condivisa per il rafforzamento strutturale del sostegno economico dello stesso. L’alta formazione non può essere considerata una cenerentola, ma necessita di impegni finanziari certi e strutturati e non concentrati solo sull’ordinario o su progetti parziali, scordandosi delle eccellenze formative del capoluogo».

«La solidità dei conti di cui si vanta la sinistra non è il frutto di una lungimirante visione strategica, bensì di un avanzo accumulato che si limita a tamponare le emergenze senza aggredire le vere priorità della nostra provincia. La Maremma non ha bisogno di annunci trionfalistici o di operazioni di facciata solo per ingraziarsi le simpatie delle amministrazioni amiche, ma di interventi strutturali urgenti, sicurezza reale per le nostre strade provinciali, quelle che più hanno bisogno – non quelle delle amministrazioni che hanno votato il presidente alle ultime elezioni – e un sostegno concreto all’alta formazione».

«Noi continueremo a vigilare e a denunciare una gestione provinciale che, dietro ai proclami ordinari vestiti da straordinari, continua a deludere le aspettative del territorio», conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia Olga Ciaramella.