PITIGLIANO – Venerdì 3 luglio presso la sala conferenze della Cantina Cooperativa, alle ore 10.30, si terrà un incontro pubblico con l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Leonardo Marras.

«L’appuntamento, fortemente voluto e organizzato dai consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Pitigliano”, punta ad affrontare a viso aperto il momento estremamente difficile che stanno vivendo coloro che ancora lavorano e credono nel valore della terra. L’incontro è rigorosamente aperto a tutta la cittadinanza, a tutte le istituzioni locali e alle associazioni di categoria, le cui voci sono fondamentali per arricchire un confronto che tocca i diritti dei cittadini, intesi come un patrimonio comune senza divisioni o distinzioni politiche».

«Al centro del dibattito – spiegano gli organizzatori – ci sarà la necessità di capire quali percorsi intraprendere per riportare il territorio di Pitigliano nella lista delle “zone svantaggiate”. Si tratta di un confronto fondamentale per sanare quella che viene percepita come una vera e propria ingiustizia: risulta infatti difficile comprendere le ragioni dell’esclusione da questo elenco, una scelta che sta avendo ricadute pesantissime sulla vita delle aziende».

«Essere tagliati fuori significa subire penalizzazioni concrete: gli agricoltori locali ricevono meno contributi diretti per la cura dei terreni, partono svantaggiati nelle graduatorie per i finanziamenti e pagano costi più alti per i contributi dei dipendenti. Tutto questo colpisce un quadro economico che avrebbe invece bisogno di aiuti, soprattutto considerando il coraggio delle aziende che continuano a investire sul biologico e su nuovi impianti di vino e olio».

«La presenza a Pitigliano dell’assessore Marras conferma un’importante attenzione da parte della Regione verso le nostre eccellenze e la nostra zona – dichiara il consigliere comunale Emilio Celata -. Gli agricoltori non possono e non devono essere lasciati soli in questo enorme sforzo di rilancio. Il dibattito e l’ascolto reciproco sono strumenti fondamentali che non devono mai mancare nell’azione amministrativa. Solo attivando una concreta e costante sinergia tra le istituzioni e i cittadini è possibile garantire un domani a questo territorio».

«La comunità attende ora una risposta chiara dalla Regione su come riaprire ufficialmente il percorso per riportare Pitigliano tra i comuni che meritano un aiuto particolare. L’importante è muoversi subito per non arrivare troppo tardi. Venerdì mattina l’appuntamento è aperto a tutti alla Cantina Cooperativa: è il momento di far sentire la nostra voce».