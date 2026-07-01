GROSSETO – Si è spento un sorriso caro a tanti, un volto amico a molte persone quello di Sergio Pellegrini. Il suo quadro clinico, purtroppo troppo compromesso, nel pomeriggio del 30 giugno, non gli ha lasciato scampo. La sua scomparsa segna profondamente non solo la sua famiglia, ma anche la comunità rurale del grossetano, che in lui ha sempre visto un lavoratore instancabile e un punto di riferimento. Tanto appassionato di alcune attività agricole che anche quando ha iniziato ad avere i primi acciacchi, ha cercato di seguire come spettatore.

Nato il 25 ottobre 1955, Sergio era cresciuto nel podere Fontalmelo, nella zona di Piagge del Maiano, circondato dall’affetto di babbo Adelmo e mamma Miranda, che lo avevano cresciuto insieme al fratello Marcello e alle sorelle Marcella e Angela, la più piccola. Il forte legame con la terra lo aveva portato, dopo la prematura scomparsa del padre nel 1986, a prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia. Per anni si è dedicato con sacrificio all’allevamento di pecore da latte e mucche. Anche quando, in seguito, ha lasciato l’azienda, è rimasto indissolubilmente legato ai lavori agricoli, diventando per decenni un aiuto imprescindibile, quasi un’istituzione, durante il periodo della tosatura delle pecore.

La perdita del figlio 33enne

La vita, purtroppo, non gli ha risparmiato dolori atroci. Nel 2014 aveva dovuto affrontare la prova più tragica e innaturale per un genitore: la perdita del figlio Simone, 33enne volontario nell’associazionismo locale. Un giovane al quale è stata intitolata una sala alle Terme Leopoldine di Roselle e il ristorante della Festa di Santa Lucia. Simone, simile a suo babbo per il tremendo spirito di inziativa e voglia di vivere, era stato tra i primi operatori della “Pasta di Sole” progetto inclusivo della Fondazione il Sole.

Eppure, nonostante le grandi cicatrici, Sergio aveva continuato a donare amore. Dal 2018 era sposato con Laura, con la quale aveva trasformato la loro casa in un vero e proprio porto sicuro per tutti noi nipoti. Una meta sempre piacevole e accogliente dove ci si fermava volentieri, anche solo per il piacere di bere un caffè insieme.

Un uomo profondamene buono

Conoscendo Sergio, so già esattamente cosa avrebbe detto leggendo queste righe: «Quando le persone muoino, negli articoli diventano tutti buoni e bravi». E forse, a modo suo, aveva un po’ ragione.

Sergio Pellegrini non era perfetto (chi lo è?) e non avrebbe mai voluto essere dipinto come tale: era un uomo sanguigno, schietto, talvolta orgogliosamente contrario alle mode del momento. Ma nessuno, mai, avrebbe potuto dirgli che non fosse un uomo buono. Era una persona gentile soprattutto con i suoi affetti, riconoscente e autentico. Una persona di cuore, che odiava le ingiustizie e sapeva quale era la casa del bene.

Non a caso, in tantissimi anche non nipoti lo sentivano come uno zio, e alcuni ragazzi lo chiamavano perfino “nonno”. Pur non avendo nipoti di sangue diretti che potessero chiamarlo in quel modo, l’affetto e il calore che sapeva trasmettere alle persone, e in particolare ai più giovani, rendevano semplicemente impossibile non volergli bene. Era una persona molto conosciuta nella Maremma rurale, ma squisitamente apprezzata soprattutto da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo davvero.

I funerali si terranno giovedì 2 luglio, alle ore 17:00, presso la parrocchia Madre Teresa di Calcutta a Grosseto, dove chi lo vorrà salutare potrà stringersi in un ultimo abbraccio. La salma sarà cremata venerdì 3 luglio.

Ciao, zio.