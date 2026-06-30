PORTO ERCOLE – «Ci sono voluti più di vent’anni di dibattiti sul futuro dell’ex scuola elementare perché la giunta comunale si accorgesse di un dettaglio macroscopico: dentro quell’edificio ci sono le associazioni locali».

Così Marco Nieto, capogruppo Svolta per l’Argentario, in una nota.

«Una “scoperta” tardiva, quasi miracolosa, che ha il sapore del pretesto politico utile a congelare un bando di vendita che faceva già acqua da tutte le parti. Dire che la motivazione lasci perplessi è un eufemismo. Le associazioni non sono spuntate dal nulla; occupano quegli spazi da decenni e sono il cuore pulsante della comunità. Pensare che gli uffici comunali ne abbiano ignorato la presenza fino al giorno dopo la pubblicazione del bando è un insulto all’intelligenza dei cittadini. Più che un sussulto di coscienza, il rinvio sa di ritirata strategica mascherata da buonsenso».

«La sospensione, del resto, non è un semplice arrivederci. Il Comune ha riscritto le regole del gioco, trasformando il bando in un percorso a ostacoli per qualsiasi investitore: vincolo di destinazione alberghiera per ben cinquant’anni, divieto assoluto di frazionamento e penali stringenti. Un vincolo mezzo secolare deprime il valore dell’immobile e restringe il mercato. Perché un privato dovrebbe rischiare milioni su un’operazione che vecchi studi tecnici definivano già «un buco nell’acqua»? Ad oggi, non si è visto un solo nuovo piano di fattibilità economica che giustifichi questo cambio di rotta. Il sospetto è legittimo: si sta confezionando un bando destinato ad andare deserto»?

«A rendere la vicenda un vero e proprio thriller amministrativo sono le parole del sindaco, che in Consiglio comunale ha profetizzato: «La ex scuola elementare diventerà inagibile». I cittadini hanno il diritto di sapere: esistono perizie tecniche nascoste nei cassetti che attestano il crollo imminente dell’edificio? O l’inagibilità è la cinica conseguenza di scelte politiche volte a svuotare il palazzo con la forza, tagliando servizi e manutenzioni? La toppa, insomma, è decisamente peggiore del buco. Sarebbe stato più dignitoso e trasparente ammettere l’errore: fermare le macchine, riconoscere che il bando era scritto male e ridiscuterlo da zero. Scegliere invece di usare le associazioni come scudo umano per giustificare il proprio dilettantismo è un autogol clamoroso».

«Le associazioni c’erano quando è stata approvata la variante urbanistica, c’erano durante la stima del valore e c’erano alla pubblicazione del bando. Fingere di accorgersene oggi distrugge la credibilità dell’istituzione. La Giunta forse dimentica che le delibere passano, ma la memoria dei cittadini resta».