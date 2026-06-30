CASTEL DEL PIANO – L’abitazione di via della Stazione resta sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti sulla morte della 53enne di origine slovacca Danielka Skorvagova, trovata senza vita nella propria casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e, successivamente, gli specialisti del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, incaricati di effettuare i rilievi.

La donna è stata trovata riversa sul pavimento con una lesione alla fronte. Un elemento che ha reso necessari ulteriori approfondimenti per chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento

A dare l’allarme è stato l’anziano che la donna assisteva quotidianamente. Non riuscendo a contattarla, si è recato nella sua abitazione, dove l’ha trovata a terra priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti

Nel pomeriggio di sabato 27 giugno il sostituto procuratore Raffaele Luca Ponte ha coordinato il sopralluogo nell’abitazione, disponendo gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

I militari del Reparto investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all’interno dell’appartamento, documentando gli ambienti e raccogliendo gli elementi ritenuti utili alle indagini.

Nelle prime fasi dell’attività investigativa non è stata esclusa alcuna ipotesi.

L’ipotesi del malore

Con il proseguire degli accertamenti, avrebbe preso consistenza anche l’ipotesi che la lesione alla fronte possa essere stata provocata dalla caduta successiva a un malore improvviso.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri medico-legali, la lesione riscontrata non sarebbe, da sola, compatibile con una ferita mortale. Si tratta comunque di una valutazione preliminare, che dovrà essere verificata dagli ulteriori esami.

Oggi l’autopsia

Sarà l’autopsia, in programma oggi, martedì 30 giugno, all’obitorio dell’ospedale, a fornire indicazioni più precise sulle cause della morte.

L’esame dovrà stabilire se il decesso sia riconducibile a un evento naturale oppure se emergeranno ulteriori elementi di interesse per l’inchiesta.

Casa e cellulare sotto sequestro

Al termine del sopralluogo, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’abitazione e del telefono cellulare della donna.

Si tratta di accertamenti previsti nell’ambito delle indagini, finalizzati a ricostruire le ultime ore della 53enne e a verificare ogni elemento utile per chiarire la vicenda.