GROSSETO. »Anche nell’ultimo Decreto Infrastrutture non c’è alcun intervento concreto per il completamento della Tirrenica. Ancora una volta il Governo guidato da Giorgia Meloni sceglie la strada delle promesse, degli annunci e dei continui rinvii, ma quando arrivano i provvedimenti reali dell’opera non c’è mai traccia. Cade definitivamente ogni alibi di Matteo Salvini e della maggioranza». Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, commentando il nuovo Decreto Infrastrutture appena assegnato a Montecitorio, nel quale non compare alcuna misura dedicata al completamento della Tirrenica, opera strategica che nel corso dell’attuale legislatura è stata progressivamente esclusa dalle priorità del Governo.

«Adesso i parlamentari della destra eletti in Toscana non possono più nascondersi dietro le rassicurazioni dei loro ministri. Spieghino ai cittadini della costa tirrenica perché, ancora una volta, nel provvedimento non esiste nemmeno un atto concreto capace di sbloccare definitivamente quest’opera fondamentale per lo sviluppo, la sicurezza e la competitività del territorio. Il governo continua a considerare la Tirrenica una questione secondaria, mentre chi rappresenta questo territorio nella maggioranza resta in silenzio, scegliendo di essere spettatore anziché difensore degli interessi dei cittadini e delle comunità locali» conclude.