GROSSETO – Si informano i cittadini che, per i soli mesi di luglio e agosto 2026, entrerà in vigore una modifica temporanea dell’orario di ricevimento al pubblico del Servizio Servizi Educativi, con sede in via Colombo 5.
La variazione è stata adottata per rispondere alla diversa affluenza registrata durante il periodo estivo, quando la maggior parte delle richieste da parte dell’utenza si concentra nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio gli accessi risultano sensibilmente ridotti.
Il nuovo orario di apertura al pubblico sarà il seguente:
• dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;
• martedì e giovedì pomeriggio, esclusivamente su appuntamento.
La rimodulazione dell’orario consentirà di garantire un servizio più rispondente alle esigenze dell’utenza, mantenendo invariati gli orari di lavoro e di servizio del personale e assicurando comunque la possibilità di ricevere assistenza anche nelle fasce pomeridiane, previa prenotazione.
L’orario ordinario riprenderà regolarmente al termine del periodo estivo.